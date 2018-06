Virginio – Semplifica: audio e testo del comeback

Dopo anni di silenzio, il cantautore Virginio Simonelli è tornato con il nuovo singolo Semplifica, in rotazione radiofonica nazionale, nei digital store e nelle piattaforme streaming dal 22 giugno 2018 via Believe / Imean Music, nuova label discografica ed editoriale indipendente di Roberto Mancinelli (in passato già editore di Virginio) con cui sta lavorando al nuovo disco del cantante laziale.

Semplice ma bella la nuova canzone, scritta dall’interprete con la collaborazione di Edwyn Roberts e Gianluigi Fazio, che l’hanno anche prodotta.

Virginio, che negli ultimi anni ha lavorato come autore, torna con questo pezzo, che sarà incluso nel futuro nuovo album in fase di lavorazione.

Il nuovo brano è basato su un concetto di Italo Calvino, forte, semplice e allo stesso tempo complesso “La leggerezza è il contrario della superficialità”. Molte persone confondono la leggerezza con la superficialità… e invece la leggerezza è una condizione indispensabile per apprendere i concetti più difficili…

Se la vita diventa difficile, per Virginio bisogna semplicemente semplificare, perché ogni problema ha una soluzione, che sta nella semplicità, nel ritorno a una freschezza, a una leggerezza positiva.

Per ascoltare la canzone su Youtube cliccate sulla copertina in basso, mentre a seguire potete leggere le parole che la compongono.

Semplifica testo – Virginio (Download)





Su questo piccolissimo pianeta

Strade sconfinate senza inizio e senza meta

Giorno dopo giorno camminare

Resistere alle notti quando tutto sembra andare male

Tu non ascoltare chi ti dice

Di camminare a testa bassa anche se non ti piace

Ho imparato ad essere felice

Dando retta a quello che mio padre mi ripete:

“Quando la vita si complica, tu semplifica

tutte le volte in cui sei all’angolo, amplifica

la voglia di pensarci da lontano

a tutto questo insopportabile casino

quando la vita ti giudica, tu semplifica”.

[x4]

Semplifica

Semplifica

Semplifica

Semplifica.

Quella sensazione di aspettare

Un attimo soltanto prima di lasciarsi andare

Un altro viaggio, una canzone nuova

Non può sostituire il fatto che mi manchi ancora

E tutto questo inutile pensare

Non serve a niente se non continuare a farsi male

E quella voglia di guardare avanti

Di togliere il coltello che tenevo in mezzo ai denti.

Quando la vita si complica, tu semplifica

tutte le volte in cui sei all’angolo, amplifica

la voglia di pensarci da lontano

a tutto questo insopportabile casino

quando la vita ti giudica, tu semplifica.

[x4]

Semplifica

Semplifica

Semplifica

Semplifica.

[x4]

Semplifica

Semplifica

Semplifica

Semplifica..

La voglia di pensarci da lontano

Semplifica

Semplifica

Tutto questo insopportabile casino

Semplifica

Semplifica.