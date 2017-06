Vigiland e il nuovo singolo Friday Night‬‬‬: video e traduzione del testo

Friday Night‬‬‬ è il titolo del nuovo singolo dei Vigiland, il primo e finora l’unico rilasciato nel 2017, disponibile nei digital store dallo scorso 28 aprile.

Niente male la nuova canzone del duo House svedese composto da Claes Remmered Persson e Otto Pettersson, che ha sfornato quest’orecchiabile canzone incentrata su una persona che vorrebbe entrare in discoteca…

Cliccate sulla cover in basso per ascoltarla nel canale Youtube del duo di Västervik.

Il protagonista viene tuttavia respinto dal buttafuori e non la prende affatto bene, torna mestamente a casa e cerca di reagire, per poi recarsi nuovamente nel locale e riuscire ad entrare.

Il bizzarro tipo in realtà era lì solo per svago o c’è dell’altro? Scopritelo gustandovi il filmato!

Per accedere al videoclip cliccate sull’immagine sottostante, mentre a seguire trovate la traduzione in italiano e le parole in inglese che compongono questo pezzo.

Vigiland – Friday Night‬‬‬ traduzione (Download)

Venerdì sera

Ho messo lo zaino per fare il mio lavoro

Ma il buttafuori non mi ha permesso di entrare

Se ne stava lì con quello stupido sorriso

Quella volta

Ho continuato a piangere

Ma ho continuato a provare

Perché lui non conosce le mosse (o “i movimenti”) che riesco a fare

Prendo i miei occhiali

Ho intenzione di risollevarmi

E prendere a calci qualche sedere

Ho aspettato abbastanza a lungo

Credi di essere il mio padrone?

Tu non mi comandi

Pensi di avermi ferito

Dicendo che sono bizzarro (o “strano”)

Sei solo un falso

Io non me ne vado

Proprio perché sono diverso

Non dovrei andarmene

Pensi di essere il mio padrone

Sono io che controllo te

Credi di essere il mio padrone

Io ti controllo

Pensi di essere il mio padrone

Sono io che controllo te

Credi di essere il mio padrone

Io ti controllo

Sei un fanatico

Il tuo posto non è qui perché sei solo e debole

Ma sono figo quanto geek

Mr. Power io sono bellissimo

E questa volta

Non piangerò

No, non ci cascherò

Conosci la diapositiva con le mosse che sono in grado di fare

Prendo i miei occhiali

Ho intenzione di risollevarmi

E prendere a calci qualche sedere

Sto per smascherare il tuo bluff

Credi di essere il mio padrone?

Tu non mi comandi

Pensi di avermi ferito

Dicendo che sono bizzarro

Sei solo un falso

Sono qui per restare

Non sarò quel geek che se ne andrà

Credi di essere il mio padrone?

Tu non mi comandi

Pensi di avermi ferito

Dicendo che sono bizzarro

Sei solo un falso

Sono qui per restare

Proprio perché sono diverso

Non dovrei andarmene

Credi di essere il mio padrone

Tu non mi comandi

Pensi di avermi ferito

Dicendo che sono bizzarro

Sei solo un falso

Sono qui per restare

Non sarò quel geek che se ne andrà

Credi di essere il mio padrone

Tu non mi comandi

Pensi di avermi ferito

Dicendo che sono bizzarro

Sei solo un falso

Sono qui per restare

Non sarò quel geek che se ne andrà

