Vegas Jones – Malibu: audio e testo del nuovo brano

Il 23 marzo 2018, giorno in cui vedrà la luce l’album Bellaria, è sempre più vicino, così il rapper Vegas Jones torna a promuovere il progetto con il nuovo brano Malibu, da poche ore disponibile in streaming e digitale.

Malibu, la terza traccia del disco, che arriva dopo il successo di “Yankee Candle” (certificato Platino), è stata prodotta da Boston George e scritta dall’interprete milanese classe 1994 a Cinisello Balsamo, quartiere in cui il rapper è cresciuto: “l’ho scritta in inverno, in una serata di pioggia. Quando sono arrivato a Malibu era come se nella mia testa ci fossi già stato, il sogno diventa realtà, basta volerlo” ha detto Matteo Privitera riguardo il singolo promozionale.

Questo pezzo, che quindi omaggia la città californiana che Vegas ha sempre ammirato, è a mio parere niente male, ma giudicate voi ascoltandolo. Potete farlo su Spotify cliccando sulla cover in basso.

A seguire le parole che compongono questo brano “spirituale”, nel cui ritornello dice di fumare marijuana tutta la notte, riflettendo sul futuro e sul passato.







Testo Malibu

(Download – Audio su Deezer)

Boston George

Fumo per tutta la noche

Penso al modo per andarmene via

Ballo un mambo con la morte

Giro Santa Maria per rinascere

Ne accendo una per chi non c’è più

Una per chi se n’è andato via

Lungo le coste di Malibu

La mia voce segue quella melodia

Sai che ho la testa sulle nuvole

Che non ho intenzione di scendere

Non ho un piano, uno schema, nè regole

Non avrò mai niente da perdere

Ne accendo una per chi non c’è più

Una per chi se ne è andato via

Lungo le coste di Malibu

La mia voce segue quella melodia.





Cloudy days

Anche se sono dei giorni grigi speriamo nel money rain

So chi sei

Li ho già visti quei tizi girare con i tuoi nemici ieri

Ricorda che per ogni passo che muovi ti lasci le impronte dietro di te

Visto quello che ho fatto lì fuori non mi stupirei di trovarmi nel database

E vogliono sapere quello che so

Cosa vogliono sapere del mio top flow?

So solo dirti come suona il sound magic

Bora Bora Kalimalibu come il Jedi

E qui il cielo ha bei colori ma c’è il trick dietro

Lei : “Che cosa hai lì dentro?”

Merce nel mio Benz Wagon

Trip nel mio cervello

Tolgo il cu*o dalla strada e faccio un impero

Prego che mi ci facciano uscire intero

Scrivo un’altra pagina del mio vangelo

Sincero, è l’unica cosa in cui credo

Certe cose succedono, ancora non me le spiego

Ma se hai fede l’unica cosa che conta è il mistero

È il mio Modus Operandi che lo prendo, non chiedo

Perdo ancora l’accendino, te lo chiedo e la accendo

Ogni mio comandamento è un’eccezione alla regola

Questo ne è un chiaro esempio, sono con mio fratello e…

Fumo per tutta la noche

Penso al modo per andarmene via

Ballo un mambo con la morte

Giro Santa Maria per rinascere

Ne accendo una per chi non c’è più

Una per chi se ne è andato via

Lungo le coste di Malibu

La mia voce segue quella melodia

Sai che ho la testa sulle nuvole

Che non ho intenzione di scendere

Non ho un piano, uno schema, né regole

Non avrò mai niente da perdere

Ne accendo una per chi non c’è più

Una per chi se ne è andato via

Lungo le coste di Malibu

La mia voce segue quella melodia.

Sono sempre io

Quello che ha baciato il fondo e dopo l’ha tradito

Sì, io

Guarda dove siamo, sì, qualche anno fa lo sognavo ma io

Quello che è partito senza dire niente

Quello che è tornato per portare via la sua gente

Se non ti venisse in mente, sono sempre io

Non seguirmi, non so se il posto dove vado ti piacerà

Sono in chilling, mi bevo lo Skinni Vanilli, mi fumo Blunt

Da bambino ho visto farlo bene ma non abbastanza, sta a me farlo al top fra

È come non era previsto vedermi, non è più previsto uno stop, fra

Non mi resta che prendere il volo

Cancellare le mie tracce

Quello che ho in testa è prezioso

Vale ghiaccio sulle mie collane

E più sali quelle scale

Più fa paura se guardi giù

Life by, tra palazzi e panche, scambi e facce bianche, tutto in HQ.

Fumo per tutta la noche

Penso al modo per andarmene via

Ballo un mambo con la morte

Giro Santa Maria per rinascere

Ne accendo una per chi non c’è più

Una per chi se ne è andato via

Lungo le coste di Malibu

La mia voce segue quella melodia

Sai che ho la testa sulle nuvole

Che non ho intenzione di scendere

Non ho un piano, uno schema, né regole

Non avrò mai niente da perdere

Ne accendo una per chi non c’è più

Una per chi se ne è andato via

Lungo le coste di Malibu

La mia voce segue quella melodia.













LASCIA UN COMMENTO ALL' ARTICOLO

commenti complessivi