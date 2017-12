Vegas Jones: ascolta il nuovo singolo Boom + testo

Boom è il nuovo singolo del rapper Vegas Jones, pubblicato il 15 dicembre 2017 via Universal Music Italia.

La canzone è stata prodotta da Kid Ceasar ed è attualmente in trentesima posizione nella Top 50 Italia di Spotify.





Come Yankee Candle, la traccia sarà inclusa nel debut album con una major, sul quale al momento in cui scrivo non si hanno informazioni.

In attesa del video ufficiale, cliccando sulla cover in basso accedete all’audio, mentre appena dopo la copertina, al testo che compone questo nuovo pezzo.

Boom testo – Vegas Jones (Download)

Quello che è mio l’ho preso da solo

E lo sa ogni mio vero amico

E se sbaglio non me lo perdono

Non sono mai stato un tipo

Dovrei tagliare la corda e sono appeso ad un filo

La prossima svolta devo andare dritto

Sono stato zitto finora

Ne ho sentite troppe

Ora sono una bomba pronta a fare boom (boom)

Uh yah, yah, yah, yah

Dimmi qual è il tuo segreto

Dai dimmi com’è che ci riesci a sederti aspettando quel bus

Uh yah, yah, yah

Non sai chi sono, non sai cosa credo

Dai allora risolvimi al volo i problemi se sai tutto tu (boom)

Tu non puoi disinnescarmi

Sta scadendo il tempo è troppo tardi ormai

Boom, boom, boom (boom)

Tu non puoi disinnescarmi

Sta scadendo il tempo è troppo tardi ormai

Boom, boom, boom

Guarda bene i tagli sulle mie mani

Dopo vedi se c’è sangue sopra quei money

Se ora sono ancora in piedi sulle mie Nike

Devo solo dire grazie ai miei guai

Con i miei sbagli ho sbattuto la mia testa forte

Ma forte che ho rotto anche le costole

La morale è: fot*itene

Se dopo tutte queste botte

Passiamo e loro girano la testa come trottole

Boom

E ora chi mi sposta a me?

Sicuro non ne devo di risposte a te

Ho cominciato a costruirmi dalle fondamenta

Sì per arrivare su, dove non prende il cell

Senti boom, se non ti va bene bang

Vorrei darti i miei problemi, tanto non ne esco

Almeno me li vivo meglio, un’altra via non c’è

Mi proponi il paradiso, ho scelto ancora inferno

Ho pianto quando se n’è andato mio fratello

Quella notte pioveva nel blocco

Solo con me stesso quando sbaglio almeno è colpa mia

Ma vinco e godo il doppio

La ruota gira coi cerchi diciotto, trankilo

Fra’ attendi in silenzio lo scoppio

So bene che il premio lo prenderai dopo

Se sei sul gradino più alto del podio

Link sponsorizzati









Ma quello che è mio l’ho preso da solo

E lo sa ogni mio vero amico

E se sbaglio non me lo perdono

Non sono mai stato un tipo

Dovrei tagliare la corda e sono appeso ad un filo

La prossima svolta devo andare dritto

Sono stato zitto finora

Ne ho sentite troppe

Ora sono una bomba pronta a fare boom (boom)

Uh yah, yah, yah, yah

Dimmi qual è il tuo segreto

Dai dimmi com’è che ci riesci a sederti aspettando quel bus

Uh yah, yah, yah

Non sai chi sono, non sai cosa credo

Dai allora risolvimi al volo i problemi se sai tutto tu (boom)

Tu non puoi disinnescarmi

Sta scadendo il tempo è troppo tardi ormai

Boom, boom, boom (boom)

Tu non puoi disinnescarmi

Sta scadendo il tempo è troppo tardi ormai

Boom, boom, boom

Togliti di mezzo, tieni mezza gamba

Tu per mezza canna daresti tua mamma

La mia lingua è un’arma senza dichiararla

Ci penserai tu a nominarmi tanto faccio finta di niente

A questi pensa il karma

Punto all’infinito, otto sulla pancia

Quando il culo brucia fra la bocca sparla

La mia è ben cucita, colla sulle labbra

E se non hai i soldi, quando fai i soldi

Prendi tutto anche le monetine

Solo con i miei sforzi, senza i tuoi rinforzi

Ho preso un Benz, il muso mi sorride ora

Dei miei giorni storti ho solo bei ricordi

Ti rende più forte ciò che non ti uccide

Sono ai ferri corti ma piegarmi è impossibile

Copia il mio flow e il mio design, è impossibile

Colpa mia se la mia squadra è infot*ibile

Collera nera dentro la mia iride

Scoppierò a breve ti restano pochi secondi, o ti salvi o rimani

Ti tocca decidere in poco

Sei così lontano da dove mi trovo

So bene che il premio lo prenderai dopo

Se sei sul gradino più alto del podio

Ma quello che è mio l’ho preso da solo

E lo sa ogni mio vero amico

E se sbaglio non me lo perdono

Non sono mai stato un tipo

Dovrei tagliare la corda e sono appeso ad un filo

La prossima svolta devo andare dritto

Sono stato zitto finora

Ne ho sentite troppe

Ora sono una bomba pronta a fare boom

Uh yah, yah, yah, yah

Dimmi qual è il tuo segreto

Dai dimmi com’è che ci riesci a sederti aspettando quel bus

Uh yah, yah, yah

Non sai chi sono, non sai cosa credo

Dai allora risolvimi al volo i problemi se sai tutto tu (boom)

Tu non puoi disinnescarmi

Sta scadendo il tempo è troppo tardi ormai

Boom, boom, boom (boom)

Tu non puoi disinnescarmi

Sta scadendo il tempo è troppo tardi ormai

Boom, boom, boom

















LASCIA UN COMMENTO ALL' ARTICOLO

commenti complessivi