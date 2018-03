Vegas Jones – Bellaria è l’album 2018 in uscita: info e tracklist

Il 23 marzo 2018 vedrà la luce per Universal Music Italia e Dogozilla Empire, l’atteso secondo album ufficiale del rapper milanese Matteo Privitera, artisticamente conosciuto come Vegas Jones, che si intitola Bellaria.

Il rapper lombardo classe 1994, è pronto a stupire con questo disco, al cui interno sono presenti tredici inediti, tra i quali spicca il primo singolo estratto “Yankee Candle”, scritto da Vega Jones e prodotto da Boston George, in radio dallo scorso luglio.

Disponibile anche nella versione speciale e autografata, l’edizione deluxe racchiuderà due ulteriori tracce bonus prodotte da Andry The Hitmaker, producer anche della quarta traccia in scaletta nell’edizione standard.

Gli altri produttori delle canzoni sono Boston George, Joe Vain, Kid Caesar, 2ndRoof, Abaz & Xplosive.







Per quel che concerne i featuring, gli ospiti nel progetto sono i colleghi Madman & Gemitaiz, Gué Pequeno e Jenn Morel, cantautrice e ballerina della Repubblica Dominicana, molto conosciuta dalle nostre parti, in particolar modo per il recente tormentone Ponteme. In tutto questo contesto Jenn, che collabora sulle note della bonus track battezzata “Drive By“, sembra quasi un corpo estraneo, ma la curiosità di ascoltare il brano immagino non sia solo la mia.

Dopo il successo dello scorso album gratuito “Chic Nisello”, uscito a novembre dello scorso anno sempre via Dogozilla Empire, Matteo è pronto a stupire i numerosi fan con questo disco, che tra non molto avremo finalmente modo di ascoltare.

Appena dopo la cover frontale, trovate i titoli di tutte le canzoni incluse in questa nuova uscita discografica.

Tracklist Bellaria

(Audio CD – CD Deluxe – Vinile – Download)

Bellaria (prodotta da Boston George) Brillo feat. Madman & Gemitaiz (prodotta da Joe Vain) Malibu (prodotta da Boston George) Ice (prodotta da Andry The Hitmaker) Trappola (prodotta da Kid Caesar) Nuova Ghini (prodotta da Kid Caesar) Mamacita feat. Gué Pequeno (prodotta da 2ndRoof, Abaz & Xplosive) Il Viaggio (prodotta da Joe Vain) Bubble Bubble (prodotta da Boston George) Yankee Candle (prodotta da Boston George) [Video Ufficiale] Cristo (prodotta da Boston George) La Finale (prodotta da Joe Vain) Numeri & Zeri (prodotta da Boston George)

Bonus Track Deluxe Edition

14. Drive By feat. Jenn Morel (prodotta da Andry The Hitmaker)

15. Lisha (Su E Giù) [prodotta da Andry The Hitmaker]









