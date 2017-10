Vanotek feat. Eneli – Tell Me Who: video, testo, traduzione, remixes

Vanotek è un poliedrico artista moldavo, che negli ultimi quindici anni ha vissuto in Romania ed ha saputo farsi apprezzare grazie a diverse collaborazioni con artisti rumeni.

Studia musica sin da bambino e inizia ben presto a comporre i propri brani. Negli anni affina la sua tecnica, arrivando a produrre sonorità pop dal respiro internazionale.





Tell Me Who è il suo bel singolo di cui vogliamo parlare, nonostante non sia proprio nuovissimo, essendo stato pubblicato a metà dello scorso luglio.

La canzone è anche disponibile nei seguenti remixes: StereoMadness Remix, DJ Elmer Remix, Studio Affairs Remix, L.B. One Remix, Deeperise Remix, Shadow Silhouette Remix, Invaders Remix, Retart & Romanescu Codrin Remix, Slider & Magnit Remix e Retart & Romanescu Codrin Remix Extended. Audio dei remixes.

Si tratta di un orecchiabile pezzo dalle sonorità Pop, interpretato dalla 21enne rumena, Ileana Popescu, in arte Eneli, già al lavoro in un paio di brani di cui abbiamo avuto modo di parlare in passato.

Già dal primissimo ascolto, questa Tell Me Who riesce a creare magiche atmosfere, non è un caso che sia stata inserita nella scaletta del secondo CD della recente compilation Top Hits, da molti anni ai vertici della classifiche di vendita nella penisola.

In rotazione radiofonica nazionale da metà settembre, la canzone è riuscita anche ad entrare nella TOP 100 della Shazam Global Chart, cosa non da poco.

Il video ufficiale è stato diretto da Michael Mircea ed è possibile vederlo su Youtube cliccando sull’immagine sottostante.

Vanotek – Tell Me Who traduzione (Download – Remixes)

[Strofa 1]

Il mondo si sente solo

Trovami qualcosa in cui credere

Forse sono cieca

Il mondo è uscito di senno

Trovami qualcosa in cui credere

Forse sono cieca

[Pre-Ritornello]

Vedi, è da tanto che sto aspettando

Aspettando da molto tempo

Vedi, è da tanto che sto aspettando

Perché sembra sempre così sbagliato

Ooo, sembra ingiusto

Vedi, è da tanto che sto aspettando

[Ritornello]

Dimmi chi sarà lì per te

Quello che fai ti si ritorcerà contro

Dimmi chi sarà lì per te

Quello che fai, quello che fai

[Strofa 2]

Questa non è la verità che voglio trovare

O sto sognando?

Forse sono cieca

Questo non è il posto in cui ho detto

Di voler sempre vivere

Forse sono cieca

[Pre-Ritornello]

Vedi, è da tanto che sto aspettando

Aspettando da molto tempo

Vedi, è da tanto che sto aspettando

Perché sembra sempre così sbagliato

Ooo, sembra ingiusto

Vedi, è da tanto che sto aspettando

[Ritornello]

Dimmi chi sarà lì per te

Quello che fai ti si ritorcerà contro

Dimmi chi sarà lì per te

Quello che fai, quello che fai

[Ponte]

Penso che potrei dare di matto

Sono così stanca di utilizzare

Parole diverse

Per dire la stessa solfa

Ma credo di essere sola

Cosa puoi fare per me

Potresti lasciarmi in pace

Ho fatto qualcosa di sbagliato

[Conclusione]

Dimmi chi …

Dimmi solo chi …

Dimmi chi …

Dimmi solo chi …

Dimmi solo chi …

Testo Tell Me Who

[Verse 1]

The world gets lonely

Find me something to believe in

Maybe I’m blind

The world’s gone mad now

Find me something to believe in

Maybe I’m blind

[Pre-Chorus]

See I’ve been waiting for so long

Waitin’ for so long

See I’ve been waiting for so long

Why does it always seem so wrong

Ooo, it seems so wrong

See I’ve been waiting for so long

[Chorus]

Tell me who is gonna be there for you

What you do is gonna come back to you

Tell me who is gonna be there for you

What you do what you do

[Verse 2]

This ain’t the truth I wanna find

Or am I dreaming?

Maybe I’m blind

This ain’t the place I said

I always wanna live in

Maybe I’m blind

[Pre-Chorus]

See I’ve been waiting for so long

Waitin’ for so long

See I’ve been waiting for so long

Why does it always seem so wrong

Ooo, it seems so wrong

See I’ve been waiting for so long

[Chorus]

Tell me who is gonna be there for you

What you do is gonna come back to you

Tell me who is gonna be there for you

What you do what you do

[Bridge]

I think I might lose it

I’m so tired of usin’

Just different words

To say the same story

But I guess I’m just lonely

What can you do for me

Will you just let me be

Have I done anything wrong

[Outro]

Tell me who…

Just tell me who…

Tell me who…

Just tell me who…

Just tell me who…













