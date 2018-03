Valerio Scanu – Ed io: audio e testo del nuovo bellissimo singolo

Si intitola Ed io il nuovo bellissimo singolo del cantautore sardo Valerio Scanu, disponibile in streaming e digitale da venerdì 16 marzo 2018.

A poco più di due anni di distanza dal sesto album in studio “Finalmente piove”, l’ex Amici torna con questa canzone, che arriva insieme alla seconda autobiografia “Giuro di dire la verità dalla A alla Zia Mary“, disponibile nelle librerie dal 15 marzo.

Valerio però non dimentica il suo primo amore, la musica e, a due anni di distanza dalla partecipazione al Festival di Sanremo con il singolo “Finalmente piove”, torna con “ED IO” un brano scritto dal cantautore campano Tony Maiello (già autore per artisti come Laura Pausini, Giorgia e Francesco Renga) e Simonetta Spiri”.

Per la gioia dei fan di Scanu, la nuova canzone, out per la sua label NatyLoveYou (distribuita da Believe), viene trasmessa dalle emittenti radiofoniche nazionali da oggi.

In un comunicato stampa, Valentina Spada ci spiega un po’ il significato di questo pezzo «ED IO è la possibilità di un legame spirituale e reciproco tra l’Onnipotente e la fragile creatura umana… Il dubbio che si staglia nell’animo di ogni essere vivente, quello ancestrale dello spogliarsi della propria armatura per raggiungere e toccare le corde del divino, si risolve con l’immagine accecante di una cometa nel cielo: una stella più luminosa di tutte le altre, perché fiera di portare in grembo l’Amore tra un Figlio e un Padre, che si donano senza remore e limiti».

In attesa del video musicale, è possibile ascoltare la canzone anche su Spotify cliccando sulla cover in basso, dopo la quale accedete alle parole che la compongono.





Testo Ed Io (Download – Audio)

Quante volte ho pensato di parlarti… in tutti questi miei silenzi

E lo so che non hai il tempo di ascoltarmi… se sono l’ultimo tra i tuoi impegni

Ma mi piace immaginare che lassù… c’è qualcuno che saprà capirmi

Anche quando mancheranno le parole e le paure si faranno avanti.

Sono tante quelle cose che non ti ho mai detto e che mi porto dentro

Troppe… da poterne sopportare ancora il peso mentre tocco il fondo.

Ed io…

Ma come ho fatto a non accorgermi che l’unico problema ero Io

Che mi nascondo dentro al mio universo

Come una stella appena nata che si sente persa

Ed io…

Ma come fai a non capire che ogni singolo mio sbaglio è anche il tuo

E anche stanotte forse non hai tempo

Ed io mi perdo ancora in questo cielo immenso.







Ho lasciato la mia vita in tante storie, ho cercato di essere migliore

Perché so quanto è difficile provare a non sentirsi mai un errore

Ma l’amore, l’amore che mi piega, l’amore che non ha difesa

Riesce sempre a superare le paure e a curare ogni mia ferita.

Che in mezzo a questo cielo non importa mai a nessuno se non sei al centro

Ma anche la più piccola cometa, quando cade sa lasciare il segno.

Ed io…

Ma come ho fatto a non accorgermi che l’unico problema ero Io

Che mi nascondo dentro al mio universo

Come una stella appena nata che… si sente persa

Ed io…

Ma come fai a non capire che ogni singolo mio sbaglio è anche il tuo

E anche stanotte forse non hai tempo

Ed io mi perdo ancora in questo cielo immenso.

Ed io che sono sempre io anche se il tempo cambia

Ed io che cerco il tuo sorriso in mezzo a questa nebbia

E passeranno gli anni e passerà l’inverno

Mentre mi perdo ancora in questo cielo immenso

E ci ritroveremo in questo cielo immenso.













