Valerio Scanu – Capovolgo il mondo: ascolta il nuovo singolo + testo

Si intitola Capovolgo il mondo il nuovo singolo del cantautore sardfo Valerio Scanu, disponibile in streaming e nei negozi dal 22 giugno 2018, giorno dal quale viene anche trasmesso dalle emittenti radiofoniche nazionali.

A tre mesi da “Ed Io“, è arrivato questo nuovo pezzo che sarà incluso nel futuro settimo album in studio, ancora senza titolo e data d’uscita.

La nuova canzone è stata scritta da Diego Ceccon, Emilio Munda e Davide Sartore, con produzione di Kikko Palmosi.

«Capovolgo il mondo è un inno alla fantasia, è l’amore visto dagli occhi di un artista, occhi simili a quelli di un bambino» queste le parole del cantante riguardo il brano, che prossimamente sarà accompagnato dal videoclip diretto da Fabrizio Cestari, che vede come protagonisti Nicola Marino e Swami Caputo, nota al pubblico per aver partecipato alla trasmissione “Il Collegio” su Rai 2.

Per ascoltarlo su Spotify cliccate sulla cover in basso, mentre a seguire potete leggere le parole che lo compongono.

Capovolgo il mondo testo – Valerio Scanu (Download)





Dove il tempo ha fine

io comincio a scrivere

sotto ad un tramonto

aspetto l’alba ed un altro sentimento

che nasce insieme al sole

e porta via la notte dietro al mare

senti come si sta bene.

Dove il tempo ha fine

io comincio a vivere

un passo dietro l’altro

ora è impossibile cadere

coi sogni bene stretti in una mano

mentre noi… abbiamo l’infinito.

Io capovolgo il mondo

per donarti lo stupore

e sarei pioggia

che sale senza più parole

capirò ogni tua esigenza

per te io porterò la quiete

o sarò tempesta

e nella galassia vagheremo senza meta

ma sarò satellite se tu sarai pianeta

è un’impresa

ma noi resteremo in piedi

dimmi che ci credi

siamo qui oggi più di ieri.

Se non c’è confine

se non c’è più limite

oltre l’orizzonte

il futuro sfiderà il presente

da dove splende il sole

e non esiste torto ne ragione

quando arriva un’emozione

Ora inizio e fine

possono coincidere

dopo l’esplosione

si è salvato solo il nostro amore

è rimasto solamente questo manifesto

affisso nello spazio.

Io capovolgo il mondo

per donarti lo stupore

e sarò pioggia

che sale senza più parole

capirò ogni tua esigenza

per te io porterò la quiete

o sarò tempesta

e nella galassia vagheremo senza meta

ma sarò satellite se tu sarai pianeta

è un’impresa

ma noi resteremo in piedi.

E porto le emozioni più lontano

per inseguirle a piedi con te mano nella mano

e guardare ancora i colori degli sguardi

che passano negli occhi mentre ci sentiamo vivere.

Io capovolgo il mondo

per salvare il tuo candore

dal disincanto

e nubi nere senza le parole

capirò ogni tua movenza

per te io porterò la quiete dopo la tempesta

e nella galassia voleremo senza meta

squarceremo il cielo cavalcando una cometa

la testa vuota

e l’immenso sotto i piedi

dimmi che ci credi

sono qui oggi più di ieri

siamo qui

oggi più di ieri.