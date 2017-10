Zucchero: ascolta il nuovo singolo “Un’altra storia” dal best of “Wanted – The Best Collection” (con testo)

Si intitola Un’altra storia il nuovo attesissimo singolo di Zucchero, in rotazione radiofonica, negli store digitali e nelle principali piattaforme streaming da venerdì 13 ottobre 2017.

La nuova canzone anticipa il rilascio del best of “Wanted – The Best Collection”, che vedrà la luce il prossimo 3 novembre, a oltre un anno e mezzo dal doppio Platino “Black Cat”. Nella standard edition del cofanetto (pre-order e tracklist), che arriva per celebrare la carriera di uno dei più grandi artisti italiani con il meglio di oltre 30 anni di musica, ci saranno 3 CD (Best of 85-90, Best of 90-05, Best of 05-18), più un DVD contenente le immagini live dei concerti all’Arena di Verona, un docufilm con immagini di backstage, interviste e contenuti speciali. Nella Super Deluxe Edition in uscita il 10 novembre (pre-order e tracklist), ci saranno invece ben 10 CD più il DVD più un 45 giri.





La raccolta racchiude anche i seguenti tre brani inediti: “Allora canto”, “Speng the light” e la track in oggetto, una canzone gradevole anche se dal ritmo molto lento, che è possibile ascoltare su Spotify cliccando sulla copertina in basso, che ritrae un giovanissimo Zucchero ‘’Sugar’’ Fornaciari.

A seguire trovate le parole che compongono questo pezzo.

Zucchero – Un’altra storia testo (Download)

E se penso a te…

Mi faccio male

Ma invecchierò…

Pensando a te

E se me ne andai…

Fu per amore

Che un giorno sai…

Ucciderò.

Oh babe

Ci vuole tempo

Oh

Tutta una vita… lo so

Because I love you… more than I need you

‘Cos I feel so bad, feel so bad

Because I need you, more than I want you

Cos I feel so bad, feel so bad.

[Traduzione della parte in inglese]

Perché ti amo, molto più di quanto tu ne abbia bisogno

Perché mi sento così male, sento così male

Perché ho bisogno di te, più di quanto desideri te

Perché mi sento così male, sento così male

Così resterai…

Di puro amore

Che un giorno sai

Ammazzerò.

Oh babe

Ma è un’altra storia

Oh

Quella che sai

Che so

Because I love you… more than I need you

‘Cos I feel so bad, feel so bad

Because I need you, more than I want you

Cos I feel so bad, feel so bad.

Uhhhhhhhh

Ma non è vero

che il cielo è nero

che il cielo è nero

neeeeeero.

Tornerai

Amerò

Uhhhhhhhh

Ma è un’altra storia

La nostra storia

E’ un’altra storia

Yeeeeah.

Ma non è vero

che il cielo è nero

Che porti via

La nostra storia

E’ un’altra storia

Yeeeeah.

Because I love you more than I need you

Cos I feel so bad.

















