Umberto Tozzi: info sulla raccolta “Quarant’anni che ti amo”, live best of con due nuove canzoni

Il 31 marzo 2017 vedrà la luce la nuova raccolta del cantautore e musicista piemontese Umberto Tozzi che si intitola Quarant’anni che ti amo, disponibile in doppio CD, doppio vinile, in digital download e in un’edizione speciale.

Nel best of, che arriva per festeggiare il quarantesimo anniversario dalla intramontabile hit Ti Amo, sono inclusi i grandi successi cantati dal vivo dall’artista torinese, più due nuove canzoni, una delle quali scritta niente di meno che da Eros Ramazzotti.

Nella raccolta non possono di certo mancare autentiche perle come la citata Ti Amo, proposta anche nella nuovissima versione in duetto con Anastacia, Gloria, Gente Di Mare, Gli altri siamo noi, Ciao Lulù, Immensamente, Stella stai ed altre.

Quali sono i brani inediti? La risposta appena la copertina frontale. Trovate i titoli delle canzoni che compongono i Cd ed i vinili, più ulteriori informazioni sull’edizione speciale numerata e limitata.

Prima, volevo tuttavia annunciare ai fans che il prossimo 14 aprile, il cantautore inizierà la tournée che lo vedrà impegnato in diversi teatri sparsi nella penisola. Per il calendario completo e l’eventuale acquisto dei biglietti, vi rimando su TicketOne, ma fate presto perché alcune date sono già soldout.

Tracklist Quarant’anni che ti amo – Best Of Umberto Tozzi

(Reperibile su Amazon nelle seguenti versioni: 2 CD, Vinile – 2 LP, Special Box edizione numerata e limitata [2 LP + 2 CD + 45 giri], Download)

Tracklist CD

CD 1:

1. Intro – Notte rosa

2. Medley: Roma nord, Se non avessi te, Innamorati

3. Ti amo

4. Medley: Ciao Lulu’, Qualcosa qualcuno, Brava

5. Gli altri siamo noi

6. Donna amante mia

7. Io camminerò

8. Immensamente

9. Si può dare di più

10. Gente di mare

11. Io muoio di te

12. Stella stai

13. Tu

14. Gloria

15. Gloria [London Symphony Orchestra]

CD 2:

1. Ti amo (in duetto con Anastacia)

2. Le parole sono niente [inedito scritto da Eros Ramazzotti]

3. Tu per sempre tu [inedito]

4. Ma che spettacolo

5. Sei tu l’immenso amore mio

Tracklist Vinile

Disco 1 – Lato A:

1. Intro – Notte rosa

2. Medley: Roma nord, Se non avessi te, Innamorati

3. Ti amo

Disco 1 – Lato B:

1. Medley: Ciao Lulu’, Qualcosa qualcuno, Brava

2. Gli altri siamo noi

3. Donna amante mia

4. Io camminerò

Disco 2 – Lato A:

1. Immensamente

2. Si può dare di più

3. Gente di mare

4. Io muoio di te

Disco 2 – Lato B:

1. Stella stai

2. Tu

3. Gloria

4. Gloria

Informazioni Edizione numerata e limitata

Lo Special Box in edizione numerata e limitata racchiude: il nuovo doppio CD Digipack, doppio Vinile 180″, l’LP 45 giri di Ti amo, una cartolina autografata , il Pass “Best Fan”, una T-shirt e un plettro celebrativo.













