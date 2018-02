Ultimo e il nuovo album Peter Pan: info e tracklist

Il 9 febbraio 2018 vedrà la luce il nuovo album di Niccolò Moriconi, in arte Ultimo, che si intitola Peter Pan, interessante progetto che arriva a pochi mesi dal disco d’esordio Pianeti.

Mentre il 21enne cantante e rapper romano partecipa a Sanremo Giovani 2018 con “Il ballo delle incertezze” (dedicato a chi non ha un domani nella società – musica e testo di Ultimo – arrangiamento di Yoshimitsu & Manusso), esce quest’interessante disco, il cui secondo singolo estratto è “La stella più fragile dell’universo” (musica e testo di Ultimo), definito come “La più bella canzone d’amore che abbia mai scritto”.









In quest’album, che unisce canzone italiana e hip hop (a modo suo), come un moderno Peter Pan il cantautore si fa portavoce di quelli che si sentono esclusi dalla società, come succedeva a lui in età adolescenziale. Nella musica, questo giovane ragazzo trova infatti una sorta di rifugio dalla quotidianità, dove poter lasciare libera l’immaginazione. C’è poi il pianoforte, strumento che iniziò a suonare fin da piccolo, quasi costretto dalla madre che cercava di trovargli uno svago:

lo vedevo come un obbligo e col passare del tempo, quando smisi per capriccio, capii che mi mancava, ricominciai a suonarlo e non smisi più perché mi consente di esprimere i miei disagi interiori.

Peter Pan è composto da un totale di sedici canzoni e tra esse cito il brano “La casa di un poeta” scritto a 15 anni e “Poesia senza veli”, al quale hanno preso parte bambini facenti parte di un coro:

Poesia senza veli è un culto. I bambini sono di una scuola di canto che ha contattato l’arrangiatore dei brani del disco Andrea Manusso, insieme a Matteo Nesi. È sicuramente uno dei brani a cui tengo di più.

Il disco include diversi inni all’amore, come la tredicesima traccia “Il vaso”, metafora di una relazione di coppia giunta ormai al termine e difficile da ricominciare:

Il vaso è un brano amaro, crudo e dannatamente vero. Quando una relazione comincia a perdere i colpi e soprattutto quando arriva agli sgoccioli, si fa di tutto per far finta che non sia mai successo niente, ma prima o poi bisogna guardare in faccia la realtà, una realtà che non mi piace affatto in quanto una volta caduto, il vaso, per quanto tu possa volerlo com’era prima, non lo sarà mai. Quindi il consiglio è: quando cade e quindi si rompe, prendi scopa e paletta e mettiti l’anima in pace.

Appena dopo la copertina frontale, trovate i titoli delle sedici canzoni incluse in questa nuova uscita discografica.

Tracklist Peter Pan – Ultimo album (Audio CD – Download)

Buon viaggio 3:11 Canzone stupida 3:56 La stella più fragile dell’universo 3:46 [Video Ufficiale] Cascare nei tuoi occhi 3:46 Poesia senza veli 3:38 Il ballo delle incertezze (Festival di Sanremo 2018) 3:23 [Video Ufficiale] Peter Pan (Vuoi volare con me?) 3:46 Dove il mare finisce 3:20 Le stesse cose che facevo con te 3:12 Ti dedico il silenzio 3:54 Domenica 3:10 Vorrei soltanto amarti 2:58 Il vaso 4:12 La casa di un poeta (Piano Live Studio) 3:31 Farfalla bianca (Piano Live Studio) 3:15 Forse dormirai 3:58









