Il Pagante e il video di “Ultimo” (con Jerry Calà & Emis Killa): testo

Jerry Calà e Emis Killa sono gli ospiti illustri nel video che accompagna il nuovo singolo de Il Pagante che si intitola Ultimo, simpatica canzone estratta dal debut album Entro In Pass, uscito lo scorso 16 settembre.

Eddy Veerus, al secolo Edoardo Cremona, Roberta Branchini, dj Fedex e Federica Napoli tornano alla ribalta con questa canzone, il cui filmato vede Calà nei panni dell’investigatore Ultimo, quello che nella miniserie televisiva ispirata al Capitano Ultimo, carabiniere toscano famoso per aver arrestato il boss dei boss Totò Riina nel 1993, venne interpretato da Raoul Bova.

Per l’occasione, l’investigatore è alla caccia di quelli de Il Pagante, rei di vendere pasticche nei locali notturni. Riuscirà a trovarli e quindi ad arrestarli?

Il videoclip è stato girato ai Magazzini Generali di Milano da Marc Lucas & Igor Grbesic. Per vederlo cliccate sull’immagine in basso.

A seguire trovate le parole che compongono la canzone, nella quale musica, ballo e divertimento notturno la fanno da padroni.

Ultimo – Il Pagante – Testo (Digital Download)

Se non metti l’ultimo noi non ce ne andiamo

Mr. deejay suona bombe a mano

Se non metti l’ultimo noi non ce ne andiamo

Mr. deejay sonno non ne abbiamo.

Se non metti l’ultimo noi non ce ne andiamo

Mr. deejay sonno non ne abbiamo.

Suona bombe a ma..

Suona bombe a ma..

Tempo fa

D’inverno giravo al Poggia

Con i fra di Palermo, Salerno e Foggia

Mo’ fai la roccia ma stai sui social

Primo in plaza e pure con la pioggia e con

Cocoon, coccoricò e coca

Perdoname madre por mi vida loca

Grido “ultimo” con voce roca

Dopo torno a casa e non capisco un zoca.

Al contadino non far sapere

Quanto è buona la boccia di Belvedere

Caz*ogliene suona Sven Vath

Gente che sviene, gente che va

No no, non ci voglio andare a letto

Voglio andare dove suonano la techno

Tatoo e septum, metal detector

Ti fanno il Rolex, ti danno il Sector.

(Ultimo! Ultimo! Ultimo! Ultimo! Ultimo! Ultimo! Ultimo! Ultimo!)

Se non metti l’ultimo noi non ce ne andiamo

Mr. deejay suona bombe a mano

Se non metti l’ultimo noi non ce ne andiamo

Mr. deejay sonno non ne abbiamo.

Se non metti l’ultimo noi non ce ne andiamo

Mr. deejay sonno non ne abbiamo.

Suona bombe a ma..

Suona bombe a ma..

Sbirri in borghese

Noi di bassa borghesia

Sempre fuori dall’Amnesia, noi siampre con l’amnesia

In possesso di un cinquello penso “cosa vuoi che sia”

Se confesso che son messo, non ricambiano la cortesia

(E Noi non ce ne andiamo, eeh, ooh)

(E Noi non ce ne andiamo, eeh, ooh)

(E Noi non ce ne andiamo, eeh, ooh)

















