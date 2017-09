Harry Styles: ascolta il nuovo singolo Two Ghosts (dedicato a Taylor Swift) e guarda il live video + testo e traduzione

Si intitola Two Ghosts il secondo singolo di Harry Styles estratto dal debut album Harry Styles, pubblicato lo scorso 12 maggio e certificato Oro solo nella penisola.

Dopo il successo di “Sign of the Times” (230 milioni di streams e 140 milioni di visualizzazioni del video ufficiale – certificato Platino in Italia), il giovane cantautore britannico ex One Direction, che ha recentemente fatto il suo debutto cinematografico nel film “Dunkirk”, torna a promuovere la prima era discografica con questa canzone, scritta con la collaborazione di Tyler Johnson, Mitch Rowland, Julian Bunetta & John Ryan, con produzione di Kid Harpoon, Tyler Johnson, Alex Salibian & Jeff Bhasker.

Il brano è chiaramente dedicato all’ormai ex fidanzata Taylor Swift: anche se il nome di questa ragazza, non viene mai esplicitamente espresso, è chiaro che allude alla popstar statunitense, il cui attuale compagno è l’attore britannico Joe Alwyn, al quale per la cronaca, la Swift ha dedicato il nuovo singolo “…Ready For It?”.

Per l’ex fiamma, Harry non prova sentimenti di rabbia e vendetta, bensì tristezza, infelicità e un enorme senso di vuoto.

Cliccate qui per accedere all’audio di Two Ghosts, mentre cliccando sull’immagine sottostante, accedete al live video in studio, reso disponibile lo scorso 31 agosto.

A seguire trovate la traduzione in italiano e le parole in inglese che compongono questo pezzo, in rotazione radiofonica nazionale da venerdì 8 settembre 2017.

Prima di concludere, volevo ricordarvi che il cantante si esibirà in Italia in tre imperdibili concerti già interamente sold out. I live sono in programma all’Alcatraz di Milano il 10 novembre, al Mediolanum Forum di Assago il 2 aprile 2018 e all’Arena a Casalecchio di Reno (Bologna) il successivo 4 aprile. I tagliandi d’ingresso sono reperibili su Viagogo.

Two Ghosts traduzione – Harry Styles (Download)

[Strofa 1]

Stesse labbra rosse, stessi occhi azzurri

Stessa maglietta bianca, un altro paio di tatuaggi

Ma essi non raffigurano né te né me

Un sapore così dolce, sembra così vero

Suona come qualcosa che ero solito provare

Ma non posso toccare ciò che vedo

[Ritornello]

Non siamo più gli stessi

Non siamo più gli stessi

Siamo solo due fantasmi che hanno preso i nostri corpi

Che provano a ricordare come ci si ad sente avere un batticuore

[Strofa 2]

La luce del frigo fa diventare bianca questa stanza

La luna danza sulle tue grazie (o “sul tuo lato migliore”)

Era tutto quello di cui avevamo bisogno

Ammutoliti come non mai

Raccontando quelle storie che abbiamo già raccontato

Perché non diciamo quello che in realtà intendiamo dire

[Ritornello 2]

Non siamo più gli stessi

Non siamo più gli stessi

Siamo solo due fantasmi che che ci hanno rimpiazzato

Non siamo più gli stessi

Non siamo più gli stessi

Siamo solo due fantasmi che nuotano in un bicchiere mezzo vuoto

Che cercano di ricordare come ci si sente ad avere un batticuore

[Ritornello 3]

Non siamo più gli stessi

Non siamo più gli stessi

Siamo solo due fantasmi che che ci hanno rimpiazzato

Non siamo più gli stessi

Non vediamo quello che vedevamo prima

Siamo solo due fantasmi che nuotano in un bicchiere mezzo vuoto

Che provano a ricordare come ci si sente ad avere un batticuore

[Conclusione]

Cercando di ricordare come ci si sente ad avere un batticuore

Sto solo cercando di ricordare come ci si sente ad avere un batticuore

Harry Styles – Two Ghosts testo

[Verse 1]

Same lips red, same eyes blue

Same white shirt, couple more tattoos

But it’s not you and it’s not me

Tastes so sweet, looks so real

Sounds like something that I used to feel

But I can’t touch what I see

[Chorus]

We’re not who we used to be

We’re not who we used to be

We’re just two ghosts standing in the place of you and me

Trying to remember how it feels to have a heartbeat

[Verse 2]

The fridge light washes this room white

Moon dances over your good side

This was all we used to need

Tongue-tied like we’ve never known

Telling those stories we already told

‘Cause we don’t say what we really mean

[Chorus 2]

We’re not who we used to be

We’re not who we used to be

We’re just two ghosts standing in the place of you and me

We’re not who we used to be

We’re not who we used to be

We’re just two ghosts swimming in a glass half empty

Trying to remember how it feels to have a heartbeat

[Chorus 3]

We’re not who we used to be

We’re not who we used to be

We’re just two ghosts standing in the place of you and me

We’re not who we used to be

We don’t see what we used to see

We’re just two ghosts swimming in a glass half empty

Trying to remember how it feels to have a heartbeat

[Outro]

Trying to remember how it feels to have a heartbeat

I’m just trying to remember how it feels to have a heartbeat

















