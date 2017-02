Twenty One Pilots: guarda il video del nuovo singolo Heavydirtysoul + testo e traduzione

I Twenty One Pilots, duo statunitense composto da Tyler Joseph e Josh Dun, hanno rilasciato il video ufficiale che accompagna il nuovo singolo Heavy Dirty Soul, sesto estratto dal fortunato quarto studio album Blurryface, pubblicato il 17 maggio 2015. Il disco ha debuttato direttamente in prima piazza negli States, ed ha scalato i vertici di tutte le classifiche mondiali, Italia inclusa, senza considerare i singoli, in particolar modo Stressed Out, che ha consacrato la band a livello internazionale, basti pensare che solo nella penisola, quella canzone ha conquistato ben tre dischi di platino, rendendo il duo uno dei gruppi di maggiore successo del 2016.

La quarta era discografica dei TOP, band fenomeno che ha scalato i vertici di tutte le classifiche sia in Italia che nel mondo, prosegue quindi con questa canzone, firmata da Tyler Joseph e prodotta da Ricky Reed, trasmessa dalle emittenti radiofoniche nazionali dal 7 febbraio 2017.

Heavydirtysoul, la prima canzone in scaletta in Blurryface, comincia lentamente, poi Tyler inizia a rappare in modo estremamente rapido, mettendo fuori 76 parole in 15 secondi. Il primo verso è impressionante, così come il resto della canzone, che è un mix di rap veloce, profonde domande ed epici ritornelli. Nel brano, in cui i tamburi sono lo strumento più importante, Tyler cerca la risposta alla domanda “Puoi salvare la mia heavydirtysoul”, tre parole in una, non facili da tradurre. Noi abbiamo pensato a “anima esageratamente sporca”.

Come Tyler dice nel versetto 1, classificare questa canzone come rap o hip-hop è difficile. “Heavydirtysoul” è un mix strano, che comunque a mio parere funziona.

Il filmato è stato diretto da Andrew Donoho, è disponibile dallo scorso 3 febbraio ed è possibile vederlo su Youtube cliccando sull’immagine sottostante, mentre a seguire trovate la traduzione in italiano e le parole in inglese che compongono questo pezzo.

Heavydirtysoul – Twenty One Pilots – Traduzione (Digital Download)

[Verso 1]

C’è un’infestazione nella mia immaginazione

Spero che loro si soffochino col fumo perché gli do fuoco nel seminterrato

Questo non è rap, non è hip-hop

E’ solo un altro tentativo per zittire le voci

Rappare per non dimostrare nulla, scrivere semplicemente per dire qualcosa

Perché non ero l’unico che aveva fretta di dire qualcosa

Questo non significa che ho perso il mio sogno (o “che ho smesso di sognare”)

E’ solo che ora ho una mente davvero folle da sistemare

[Pre-Ritornello]

I gangsters non piangono

Quindi, perciò io sono il signor occhi lucidi, quindi sono

[Ritornello]

Puoi salvare

Puoi salvare la mia

Puoi salvare la mia esageratamente sporca anima?

Puoi salvare

Puoi salvare la mia

Riuscirai a salvare la mia esageratamente sporca anima?

Per me, per me, oh

Puoi salvare la mia esageratamente sporca anima?

Per me, per me, oh

Puoi salvare la mia esageratamente sporca anima?

[Verso 2]

No, non ho capito un bel niente di ciò che avete detto

Se non vi conoscessi bene (o “se fossi ancora ingenuo”), direi che siete tutti già morti

zombie senza cervello che vanno in giro zoppicando e con la gobba

Dicendo cose come “si vive una volta sola”

Hai una sola volta per capirlo

Una volta per attorcigliarti e una per urlare

Una volta (o “un tempo”) per pensare e direi di cominciare adesso

Canta con me se capisci di cosa sto parlando

[Pre-Ritornello]

I gangsters non piangono

Quindi, perciò io sono il signor occhi lucidi, quindi sono

[Ritornello]

Puoi salvare

Puoi salvare la mia

Puoi salvare la mia esageratamente sporca anima?

Puoi salvare

Puoi salvare la mia

Riuscirai a salvare la mia esageratamente sporca anima?

Per me, per me, oh

Puoi salvare la mia esageratamente sporca anima?

Per me, per me, oh

Puoi salvare la mia esageratamente sporca anima?

[Ponte]

La morte mi ispira come un cane ispira un coniglio

La morte mi ispira come un cane ispira un coniglio

[Ritornello]

Puoi salvare

Puoi salvare la mia

Puoi salvare la mia esageratamente sporca anima?

Puoi salvare

Puoi salvare la mia

Riuscirai a salvare la mia esageratamente sporca anima?

Per me, per me, oh

Puoi salvare la mia esageratamente sporca anima?

Per me, per me, oh

Puoi salvare la mia esageratamente sporca anima?

[Conclusione]

Puoi salvare

Puoi salvare la mia

Puoi salvare la mia esageratamente sporca anima?

Puoi salvare

Puoi salvare la mia

Puoi salvare la mia esageratamente sporca anima?

TØP – Heavydirtysoul testo

[Verse 1]

There’s an infestation in my mind’s imagination

I hope that they choke on smoke cause I’m smoking them out the basement

This is not rap, this is not hip-hop

Just another attempt to make the voices stop

Rapping to prove nothing, just writing to say something

Cause I wasn’t the only one who wasn’t rushing to saying nothing

This doesn’t mean I lost my dream

It’s just right now I’ve got a really crazy mind to clean

[Pre-Chorus]

Gangsters don’t cry

Therefore, therefore I’m Mr. Misty-eyed, therefore I’m

[Chorus]

Can you save

Can you save my

Can you save my heavydirtysoul?

Can you save

Can you save my

Can you save my heavydirtysoul?

For me, for me, oh

Can you save my heavydirtysoul?

For me, for me, oh

Can you save my heavydirtysoul?

[Verse 2]

Nah, I didn’t understand a thing you said

If I didn’t know better, I’d guess you’re all already dead

Mindless zombies walking around with a limp and a hunch

Saying stuff like, “you only live once”

You’ve got one time to figure it out

One time to twist and one time to shout

One time to think and I say we start now

Sing it with me if you know what I’m talking about

[Pre-Chorus]

Gangsters don’t cry

Therefore, therefore I’m Mr. Misty-eyed, therefore I’m

[Chorus]

Can you save

Can you save my

Can you save my heavydirtysoul?

Can you save

Can you save my

Can you save my heavydirtysoul?

For me, for me, oh

Can you save my heavydirtysoul?

For me, for me, oh

Can you save my heavydirtysoul?

[Bridge]

Death inspires me like a dog inspires a rabbit

Death inspires me like a dog inspires a rabbit

[Chorus]

Can you save

Can you save my

Can you save my heavydirtysoul?

Can you save

Can you save my

Can you save my heavydirtysoul?

For me, for me, oh

Can you save my heavydirtysoul?

For me, for me, oh

Can you save my heavydirtysoul?

[Outro]

Can you save

Can you save my, save my

Can you save my heavydirtysoul?

Can you save

Can you save save my, save my

Can you save my heavydirtysoul?

















