TW3LV e il singolo Sunset Skies: video, testo e traduzione + remixes

Si chiamano TW3LV e sono un duo Indie francese composto da Deekly (producer già al lavoro per artisti del calibro di Taio Cruz e Kat Deluna ) e Dj Nall (dj parigino che per diversi anni ha lavorato a Miami e Ibiza).

Sunset Skies è il loro nuovo singolo, rilasciato il 20 gennaio 2017 e dal successivo 17 febbraio disponibile anche nei remix di SMACKM e MØNRO, che ha anche inciso la versione radio edit. Ascoltate i remixes su Spotify.

Nella canzone, l’interprete (chi sarà mai?) ricorda le bellissime giornate trascorse in estate.

Sunset Skies è accompagnato dal video ufficiale che potete gustarvi cliccando sull’immagine in basso, dopo la quale trovate la mia traduzione in italiano ed il testo.

Sunset Skies – TW3LV – Traduzione (Download – Remixes)

Pause estive all’orizzonte

Ogni momento che ricordo

Giornate interminabili e serate perfette

Resteranno con me per sempre

Vivere in un cielo al tramonto

Sognando e non morire mai

Sperando che il cielo al tramonto

svanisca, svanisca

Vivere in un cielo al tramonto

come posso dimenticare questi momenti?

Sperando che il cielo al tramonto

svanisca, svanisca

Svanirà, svanirà

Riesco a sentire il cuore in movimento

Sincronizzato al ritmo

Dopo aver ballato in riva al mare

E quel suono, la musica che suona

Vivere in un cielo al tramonto

Sognando e non morire mai

Sperando che il cielo al tramonto

svanisca, svanisca

Vivere in un cielo al tramonto

come posso dimenticare questi momenti?

Sperando che il cielo al tramonto

svanisca, svanisca

Svanirà, svanirà

Non vuoi svanire

Non vuoi svanire

Non vuoi svanire, resta con me per sempre

Non vuoi svanire

Non vuoi svanire

Non vuoi svanire, resta con me per sempre

Link sponsorizzati









Vivere in un cielo al tramonto

Sognare e mai morire

Sperando che il cielo al tramonto

svaniscono, svaniscono

Vivere in un cielo al tramonto

come posso dimenticare questi tempi?

Sperando che il cielo al tramonto

svaniscono, svaniscono

Svanirà, svanirà

Svanirà, svanirà

TW3LV – Sunset Skies testo

Summer breaks on the horizon

Every moment I remember

Endless days and perfect night times

Gonna stay with me forever

Living in sunset skies

Dreaming and never die

Hoping that sunset skies

Fade away, fade away

Living in sunset skies

how can I forget these times?

hoping that sunset skies

Fade away, fade away

Will fade away, fade away

I can feel my heart is moving

Synchronized to the rhythm

After dancing on the ocean

And the sound, the music playing

Living in sunset skies

Dreaming and never die

Hoping that sunset skies

Fade away, fade away

Living in sunset skies

how can I forget these times?

hoping that sunset skies

Fade away, fade away

Will fade away, fade away

You’re not gonna fade away

You’re not gonna fade away

You’re not gonna fade, just stay with me forever

You’re not gonna fade away

You’re not gonna fade away

You’re not gonna fade, just stay with me forever

Living in sunset skies

Dreaming and never die

Hoping that sunset skies

Fade away, fade away

Living in sunset skies

how can I forget these times?

hoping that sunset skies

Fade away, fade away

Will fade away, fade away

Will fade away, fade away

















LASCIA UN COMMENTO ALL'ARTICOLO

commenti complessivi