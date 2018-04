Tw3lv feat. Jack Wilby – Together: video, testo e traduzione

Di Deekly e Dj Nall, duo Indie parigino che si fa chiamare Tw3lv, ne abbiamo parlato in occasione del singolo Sunset Skies, uscito nel 2017.

Lo scorso ottobre i deejay e producers hanno reso disponibile il nuovo bel singolo battezzato Together, successivamente incluso in diverse compilation come Hot Party Spring 2018 ed Hit’s Spring! 2018.

Anche se saranno in pochi a goderselo, il brano in oggetto è molto gradevole e radio friendly. Ascoltatelo su Spotify, anche nella versione Extended Mix.

C’è tuttavia da dire che Together, non credo sia interamente farina del loro sacco, in quanto presumo che i Tw3lv abbiano per l’occasione rielaborato la hit di Duke Dumont “Ocean Drive“. Le due tracce sono quantomeno molto simili, anche se i testi sono completamente differenti. In ogni caso il risultato è più che soddisfacente.

Per vedere il video ufficiale che accompagna la canzone cliccate sull’immagine, dopo la quale accedete al testo e alla relativa traduzione in italiano.

Together Tw3lv – Testo (Download)

When the dark sky, doesn’t feel right,

I get close to you,

When it’s hard times, I can’t get by…

If I’m not close to you,

Well I can’t help but see that, there’s a tension building,

(I can’t stand it, I can’t stand it)

The fire will rise, if we all unite,

So help me make the sun shine,

Oh I feel like there’s no one together,

Now it’s real, that we’re miles from home…

Oh I feel like there’s no one together,

At all.. At all.. x2

There’s a new light, in the dark sky,

But no one sees the truth, yeah,

Now we’ve waited, Times are changing,

So I get close to you,

Oh I can’t help but see that, there’s a tension building..

(I can’t stand it, I can’t stand it)

The fire will rise, if we all unite…

So help me make the sun shine..

Oh I feel like there’s no one together,

Now it’s real, that we’re miles from home,

Oh I feel like there’s no one together,

At all.. At all.. x2





We’re done with all of the pain,

Now it’s out time to change it,

Where’s the kindness we shared?

Where did this all get jaded?

Hoping just ain’t enough, we need to make it back soon,

Before we lose it all, we need to make it back through,

Oh I feel like there’s no one together,

Now it’s real, that we’re miles from home,

Oh I feel like there’s no one together,

At all.. At all.. x2