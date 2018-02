La colonna sonora di Love, Simon (Tuo, Simon)

Love, Simon (in italiano “Tuo, Simon”) è un film diretto da Greg Berlanti, adattamento cinematografico del romanzo del 2015 di Becky Albertalli “Non so chi sei, ma io sono qui” (Simon vs. the Homo Sapiens Agenda), il cui protagonista è Nick Robinson, che interpreta il diciassettenne gay Simon. Egli non è ancora riuscito a svelare ai familiari e agli amici la propria omosessualità…

Si innamora di un ragazzo di nome Blue, con il quale da qualche tempo si intrattiene online, ma una delle mail Simon e Blue finisce nelle mani sbagliate, quelle di Martin, che lo ricatta minacciandolo di rivelare a tutti il suo segreto.









La pellicola verrà distribuita negli Stati Uniti il 16 marzo 2018, mentre per vederla in Italia bisognerà attendere il 30 agosto.

L’interessante colonna sonora del film è composta da 11 tracce di artisti vari, nello specifico quattro sono di Bleachers (progetto musicale indie pop del musicista statunitense Jack Antonoff), ma ci sono anche artisti del calibro di Troye Sivan, Amy Shark, Normani Kordei e Khalid, The 1975, Jackson 5, Whitney Houston, Jack Antonoff & MØ ed altri.

Gran parte delle canzoni in scaletta sono già note, ma nella tracklist vi sono anche brani inediti, come i primi due etratti Alfie’s Song (Not So Typical Love Song) di Bleachers e Love Lies di Khalid & Normani Kordei. Tra gli inediti anche “Strawberries & Cigarettes” di Troye Sivan, che non faccia fatica a immaginare sarà uno dei singoli, magari il terzo.

Appena dopo la cover, trovate i titoli dei brani inclusi in questa nuova uscita discografica, che verrà rilasciata il prossimo 16 marzo.

Canzoni colonna sonora Tuo, Simon (Download)

Bleachers – Alfie’s Song (Not So Typical Love Song) Bleachers – Rollercoaster Jack Antonoff & MØ – Never Fall in Love Troye Sivan – Strawberries & Cigarettes Amy Shark – Sink In Khalid & Normani Kordei – Love Lies Brenton Wood – The Oogum Boogum Song The 1975 – Love Me Whitney Houston – I Wanna Dance with Somebody Jackson 5 – Someday At Christmas Haerts – Wings Bleachers – Keeping A Secret Bleachers – Wild Heart









