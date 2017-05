Tujamo feat. Sorana nel nuovo singolo One On One: video ufficiale, testo e traduzione

A poco meno di tre mesi di distanza da Make U Love Me, il disc jockey e produttore discografico tedesco Tujamo ha rilasciato il secondo singolo del 2017 che si intitola One On One, disponibile in streaming e nei digital store dallo scorso 19 maggio.

Nella produzione in oggetto, con vocal della sconosciuta Sorana, si intuisce che l’artista ha nella fattispecie scelto di testare nuove sonorità, confermando la propria versatilità e la sua propensione nel provare sempre cose nuove.





One On One è un bel pezzo caratterizzato da un sound dal sapore orientale, con strofe adatte alla calda stagione e drop indubbiamente meno potenti rispetto alle precedenti produzioni, tanto che ascoltando la canzone senza sapere chi l’abbia creata, non si direbbe sia opera di Matthias Richter, aka Tujamo.

Nonostante questo la canzone è carina e ballabile, ma ascoltatela e giudicate voi!

Per accedere al video ufficiale diretto da Joseph B. Carlin per Transfixion Films cliccate sull’immagine in basso, mentre a seguire potete leggere la traduzione in italiano e le parole in inglese.

Tujamo – One On One traduzione (Download)

Aspettando che bussi alla porta

Sarai lungo la strada verso casa mia, ragazzo

Non ne ho mai abbastanza, non so perché

HO solo bisogno, ho bisogno solo di essere toccata da te

Quando la nuova luna calerà stasera

Dal cielo, non smetterai di gridare

Il mio nome è il tuo inno

Baby mi fai fare le fusa come una pantera

Uno contro uno (o “faccia a faccia”)

Sto cercando tanto divertimento

Tutto quello che voglio è cominciare

Uno contro uno

Sto cercando tanto divertimento

Con nessuno, ma con il tuo corpo

Uno contro uno

Sto cercando tanto divertimento

Tutto quello che voglio è cominciare

Uno contro uno

Voglio, voglio divertirmi

Con nessuno, ma con il tuo corpo

(Con nessuno, ma con il tuo corpo)

E ti voglio veramente

Ti voglio davvero, voglio te, baby

E ti desidero veramente

E ti voglio veramente, baby

E ti desidero veramente

E ti voglio veramente, baby

Dimmi cosa farai

E ti voglio veramente, voglio te

Come vagherai nel buio

Ti ruberò il cuore come se fossi un bandito

Non dovrai scappare

Non dovrai scappare

Quando la nuova luna stasera calerà

Dal cielo, non smetterai di gridare

Il mio nome è il tuo inno

Baby mi fai fare le fusa come una pantera

Uno contro uno

Sto cercando tanto divertimento

Tutto quello che voglio è cominciare

Uno contro uno

Voglio, voglio divertirmi

Con nessuno, ma con il tuo corpo

Uno contro uno

Sto cercando tanto divertimento

Tutto quello che voglio è cominciare

Uno contro uno

Voglio, voglio divertirmi

Con nessuno, ma con il tuo corpo

(Con nessuno, ma con il tuo corpo)

E ti voglio veramente

Ti voglio davvero, voglio te, baby

E ti desidero veramente

E ti voglio veramente, baby

E ti desidero veramente

E ti voglio veramente, baby

Dimmi cosa farai

E ti voglio veramente, voglio te

One On One – Tujamo feat. Sorana – Testo

Waiting for your knock on the door

You’ll be on your way, on your way to my place, boy

Never get enough, I don’t know how

All I need, all I need is your touch

When the new moon falling tonight

From the sky, you won’t stop calling

Out, my name is your anthem

Baby you make me p-purr like a panther

One on one

I’m looking for a big fun

All I, all I want is to get down

One on one

I’m looking for a big fun

With nobody, but your body

One on one

I’m looking for a big fun

All I, all I want is to get down

One on one

I wanna, wanna get down

With nobody, but your body

(With nobody, but your body)

And I really want you

I really want you, want you, baby

And I really want you

I really want you, baby

And I really want you

I really want you, baby

Tell me what you gonna do

And I really want you, want you

Like you wander out in the dark

I will steal your heart like a bandit

You ain’t gotta get away

You ain’t gotta get away

When the new moon falling tonight

From the sky, you won’t stop calling

Out, my name is your anthem

Baby you make me p-purr like a panther

One on one

I’m looking for a big fun

All I, all I want is to get down

One on one

I’m looking for a big fun

With nobody, but your body

One on one

I’m a-looking for a big fun

All I, all I want is to get down

One on one

I wanna, wanna get down

With nobody, but your body

(With nobody, but your body)

And I really want you

I really want you, want you, baby

And I really want you

I really want you, baby

And I really want you

I really want you, baby

Tell me what you gonna do

And I really want you, want you

















