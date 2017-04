Tujamo e il singolo Make U Love Me: video, testo e traduzione

Make U Love Me è l’ultimo singolo del disc jockey e produttore discografico tedesco Matthias Richter, artisticamente conosciuto come Tujamo, pubblicato lo scorso 24 febbraio via Spinnin’ Records.

Il producer classe 1988 ha sfornato questo bel pezzo dance, caratterizzato da una melodia fantastica, costruita intorno a una gradevole voce, che francamente non so a chi appartenga.

Dopo un 2016 in cui ha rilasciato hit come Drop That Low (When I Dip), Tujamo, uno dei produttori edm che è stato maggiormente in grado adattare il proprio sound alle mutazioni nel mondo della musica dance, torna con questa canzone che unisce sonorità dal mondo dell’electro e dell’house music.

Make U Love Me è accompagnata dall’official lyric video, che vede protagonista una a dir poco bella e seducente ragazza, una vera delizia per gli occhi dei maschetti.

Per accedere al filmato cliccate sulla copertina in basso, mentre a seguire potete leggere la mia traduzione in italiano e le parole in inglese che compongono questo pezzo, incluso nella tracklist di una delle compilation più in voga nella penisola: sto parlando di M2o Dance Xperience, pubblicata il 31 marzo 2017.

Make U Love Me – Tujamo – Traduzione (Download)

[Versetto]

Stavo pensando al modo in cui mi guardi

Sei sicura di conoscere quella persona?

Puoi dirmi che questi sentimenti non sono profondi

Perché cerchi di nasconderli da ciò che ti appartiene

Ci proverai?

Nascondere me è impossibile

E’ giunto il momento di dimostrare

Che ti farò comunque innamorare di me

[Ritornello]

Che ti farò innamorare

Che ti farò innamorare

Che ti farò comunque innamorare di me

Che ti farò innamorare

Che ti farò innamorare

Che ti farò comunque innamorare di me

Vuoi provarci?

E’ giunto il momento di dimostrarlo

[Versetto]

Stavo pensando al modo in cui mi guardi

Sei sicura di conoscere quella persona?

Puoi dirmi che questi sentimenti non sono profondi

Perché cerchi di nasconderli da ciò che ti appartiene

Ci proverai?

Nascondere me è impossibile

E’ giunto il momento di dimostrare

Che ti farò comunque innamorare di me

[Ritornello]

Vuoi provarci?

E’ giunto il momento di dimostrarlo

Tujamo – Make U Love Me testo

[Verse]

I’ve been thinking about the way you look at me

Are you sure you know the one?

You can tell me that these feeling don’t run deep

Why try and hide from what belongs

Are you gonna make a move?

Hiding me is not a possibility

Now the time has come to prove

That I’m gonna make you love me anyway

[Chorus]

That I’m gonna make you love

That I’m gonna make you love

That I’m gonna make you love me anyway

That I’m gonna make you love

That I’m gonna make you love

That I’m gonna make you love me anyway

Are you gonna make a move?

Now the time has come to prove

[Verse]

I’ve been thinking about the way you look at me

Are you sure you know the one?

You can tell me that these feeling don’t run deep

Why try and hide from what belongs

Are you gonna make a move?

Hiding me is not a possibility

Now the time has come to prove

That I’m gonna make you love me anyway

[Chorus]

Are you gonna make a move?

Now the time has come to prove

















