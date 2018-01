Troye Sivan e il nuovo bellissimo singolo The Good Side: audio e traduzione del testo

Ad appena una settimana di distanza dal rilascio di “My My My!”, il 22enne cantante e autore australiano Troye Silvan, ha reso disponibile un altro singolo inedito battezzato The Good Side, disponibile da oggi.

E' veramente niente male la nuova canzone in oggetto, firmata da Troye Sivan, Brett McLaughlin (Leland), Alexandra Hughes (Allie X), Jack Latham (Jam City), Ariel Rechtshaid e Bram Inscore; Ariel, Jack e Bram sono anche i produttori del brano, che ha il compito di promuovere il suo secondo album d'inediti, sul quale al momento continuano a non aversi notizie.









Nella track, Silvan parla di una relazione con un persona, avuta nel periodo in cui registrava il disco d’esordio Blue Neighborhood e attraverso il testo, ammette gli errori commessi in questa passata relazione, scusandosi con tutto il cuore.

La canzone è un po’ pesante. È una specie di lettera destinata a questa persona, al fine di esprimere le mie scuse e la mia solidarietà. Se potessi cambiare tutto, lo farei. Quindi spero che questa canzone, un paio d’anni più tardi, servirà da esperienza purificatoria per entrambi, come a dire “senti, le cose sono andate così e se siamo pronti a voltare pagina, facciamolo.

E’ sinteticamente questo il significato del brano. Ora non vi resta che ascoltarlo su Youtube cliccando sulla cover in basso, dopo la quale accedete alla traduzione in italiano e alle parole che lo compongono.

The Good Side traduzione – Troye Sivan (Download – Audio)

[Strofa 1]

Ho trovato il lato positivo delle cose

Ti ho lasciata con entrambi gli anelli

Le mie dita ballavano e ondeggiavano nella brezza

La variazione del vento ti ha messa in ginocchio

Ho trovato il lato buono di te

Che ho spedito nel blu

La gente ballava al ritmo del tuo cuore

Il mondo ci cantava sopra sgretolandosi

[Ritornello]

Ma ti capisco e mi rendo conto

E piccola, ti chiedo scusa

Ho trovato il lato positivo

Il lato positivo delle cose

[Verse 2]

Ho avuto il lato positivo della vita

Ho girato per l’universo due volte

Volevo condividere tanti pensieri

Ma non ho chiamato perché non sarebbe stato corretto

Poi ho trovato il lato buono del nuovo

Ho trovato braccia su cui cadere

So come dev’esserti sembrato, non era nei mie piani

E un giorno spero che capirai

[Ritornello]

Che ti capisco e mi rendo conto

E piccola, ti chiedo scusa

Ho trovato il lato positivo

Il lato positivo delle cose

[Ponte]

Sono sicuro che ci incontreremo in primavera

E ci metteremo in pari con tutto (o “ci aggiorneremo su tutto”)

Dirò che sono orgoglioso di tutto quello che hai fatto

Mi hai insegnato tanto (o “le regole”) e ad amare

[Ritornello]

Ma ti capisco e mi rendo conto

E piccola, ti chiedo scusa

Ho trovato il lato positivo

Il lato positivo delle cose

Capisco

Ammetto

Scusa

Che ho avuto il lato buono

Il lato positivo delle cose

Troye Sivan – The Good Side testo

[Verse 1]

I got the good side of things

Left you with both of the rings

My fingers danced and swayed in the breeze

The change in the wind took you down to your knees

I got the good side of you

Sent it out into the blue

The people danced to the sound of your heart

The world sang along to it falling apart

[Chorus]

But I sympathize, and I recognize

And baby, I apologise

That I got the good side

The good side of things

[Verse 2]

I got the good side of life

Travelled the universe twice

So many thoughts I wanted to share

But I didn’t call because it wouldn’t be fair

Then I got the good side of new

Found arms to fall right into

I know how it looked, it wasn’t the plan

And someday I hope that you’ll understand

[Chorus]

That I sympathize, and I recognize

And baby, I apologise

That I got the good side

The good side of things

[Bridge]

I’m sure we’ll meet in the spring

And catch up on everything

I’ll say I’m proud of all that you’ve done

You taught me the ropes, and you taught me to love

[Chorus]

But I sympathize, and I recognize

And baby, I apologise

That I got the good side

The good side of things

Sympathize

Recognize

Apologise

That I got the good side

The good side of things















