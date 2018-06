Troye Sivan duetta con Ariana Grande sulle note di Dance To This: audio e traduzione testo del nuovo singolo

In data 13 giugno 2018 il cantautore australiano Troye Silvan ha rilasciato il nuovo brano Dance To This in duetto con la cantautrice statunitense Ariana Grande. Si tratta del quarto singolo estratto da Bloom. secondo album in studio di Silvan, che vedrà la luce il prossimo 31 agosto.

Dopo “My My My!“, “The Good Side” e la title track “Bloom“, il giovane artista vi presenta questo nuovo pezzo inciso con una delle icone pop degli ultimi anni.

Scritta dall’interprete con la collaborazione di Brett McLaughlin, Noonie Bao & Oscar Holter, che l’ha anche prodotta, la canzone descrive l’esperienza di una coppia che ha scelto di rimanere a casa per divertirsi: i due non hanno bisogno di andare da nessuna parte perché per essere felici, per loro è sufficiente stare insieme, magari nell’intimità delle mura domestiche, anziché trascorrere una serata fuori in qualche locale.

Se non l’avete ancora ascoltata potete farlo direttamente su Youtube cliccando sulla cover, mentre a seguire trovate le parole che la compongono.

Troye Sivan – Dance To This testo e traduzione (Download)

[Verse 1: Troye Sivan]

Young ambition

Say we’ll go slow but we never do

Premonition:

See me spending every night with you

[Strofa 1: Troye Sivan]

Giovane ambizione

Diciamo che ci andremo piano, ma non lo facciamo mai

Premonizione:

Vedermi passare ogni notte con te

[Pre-Chorus: Troye Sivan]

Oh, yeah, under the kitchen lights

You still look like dynamite

And I wanna end up on you

Oh, don’t need no place to go

Just put on the radio

You know what I wanna do

[Pre-Ritornello: Troye Sivan]

Oh, sì, sotto le luci della cucina

Sembri ancora una dinamite

E vorrei finirti addosso

Oh, non serve andare da nessuna parte

Basta accendere la radio

Sai cosa voglio fare

[Chorus: Troye Sivan]

We can just dance to this

Don’t take much to start me

We can just dance to this

Push up on my body, yeah

You know we’ve already seen all of the parties

We can just dance to this

We can just, we can just

Dance to this

Dance to this

We can just dance to this

[Ritornello: Troye Sivan]

Possiamo semplicemente ballare questa

Non mi ci vuole molto per iniziare

Possiamo semplicemente ballare questa

Spingi sul mio corpo, sì

Sai che abbiamo già visto tutte le parti

Possiamo semplicemente ballare questa

Possiamo semplicemente, possiamo semplicemente

Ballare questa

Ballare questa

Possiamo semplicemente ballare questa

[Verse 2: Ariana Grande]

Dear beloved

Bring those 501s* a bit closer, bit closer

And dear, my lover

Do that thing we never do sober, sober





[Strofa 2: Ariana Grande]

Amatissimo

Porta quei 501s* un po’ più vicino, un po’ più vicino

E tesoro, mio ​​amato

Fai quella cosa che non facciamo mai da sobri, sobri

[Pre-Chorus: Both]

Oh, yeah, under the kitchen lights

You still look like dynamite

And I wanna end up on you (yeah)

Oh, we don’t need no place to go

Just put on the radio

You know what I wanna do

[Pre-Ritornello: entrambi]

Oh, sì, sotto le luci della cucina

Sembri ancora una dinamite

E vorrei finirti addosso (si)

Oh, non ci serve andare da nessuna parte

Basta accendere la radio

Sai cosa voglio fare

[Chorus: Both]

We can just dance to this

Don’t take much to start me

We can just dance to this

Push up on my body, yeah

You know we’ve already seen all of the parties

We can just dance to this

We can just, we can just

Dance to this

Dance to this

We can just dance to this

[Ritornello: entrambi]

Possiamo semplicemente ballare questa

Non mi ci vuole molto per iniziare

Possiamo semplicemente ballare questa

Spingi sul mio corpo, sì

Sai che abbiamo già visto tutte le parti

Possiamo semplicemente ballare questa

Possiamo semplicemente, possiamo semplicemente

Ballare questa

Ballare questa

Possiamo semplicemente ballare questa





[Bridge: Troye Sivan & Ariana Grande]

I don’t wanna sleep tonight-night-night-night-night

I just wanna take that ride

I don’t wanna sleep tonight-night-night-night-night

I just wanna take that ride

[Ponte: Troye Sivan con Ariana Grande]

Non voglio dormire stanotte-notte-notte-notte-notte

Voglio solo fare questo giro

Non voglio dormire stanotte-notte-notte-notte-notte

Voglio solo fare questo giro

[Chorus: Troye Sivan with Ariana Grande]

We can just dance to this

Don’t take much to start me

We can just dance to this

Push up on my body, yeah

You know we’ve already seen all of the parties

We can just dance to this

We can just…

We can just dance to this

Don’t take much to start me

We can just dance to this

Push up on my body, yeah

You know we’ve already seen all of the parties

We can just dance to this

We can just, we can just

Dance to this

[Ritornello: Troye Sivan con Ariana Grande]

Possiamo semplicemente ballare questa

Non mi ci vuole molto per iniziare

Possiamo semplicemente ballare questa

Spingi sul mio corpo, sì

Sai che abbiamo già visto tutte le parti

Possiamo semplicemente ballare questa

Possiamo semplicemente

Possiamo semplicemente ballare questa

Non mi ci vuole molto per iniziare

Possiamo semplicemente ballare questa

Spingi sul mio corpo, sì

Sai che abbiamo già visto tutte le parti

Possiamo semplicemente ballare questa

Possiamo semplicemente, possiamo semplicemente

Ballare questa

[Outro: Troye Sivan & Ariana Grande]

Dance to this, love

Dance to this

We can just, dance to this

Dance to this, dance to this

We can just dance to this

I don’t wanna sleep tonight-night-night-night-night

I just wanna take that ride

I don’t wanna sleep tonight-night-night-night-night

I just wanna take that ride

We can just dance to this

I don’t wanna sleep tonight-night-night-night-night

I just wanna take that ride

I don’t wanna sleep tonight-night-night-night-night

I just wanna take that ride

We can just dance to this

I don’t wanna sleep tonight-night-night-night-night

[Conclusione: Troye Sivan e Ariana Grande]

Ballare questa, amore

Ballare questa

Possiamo semplicemente ballare questa

Ballare questa, ballare questa

Possiamo semplicemente ballare questa

Non voglio dormire stanotte-notte-notte-notte-notte

Voglio solo fare questo giro

Non voglio dormire stanotte-notte-notte-notte-notte

Voglio solo fare questo giro

Possiamo semplicemente ballare questa

Non voglio dormire stanotte-notte-notte-notte-notte

Voglio solo fare questo giro

Non voglio dormire stanotte-notte-notte-notte-notte

Voglio solo fare questo giro

Possiamo semplicemente ballare questa

Non voglio dormire stanotte-notte-notte-notte-notte





* 501s è un modell di jeans dell’americana Levi Strauss & Co., una delle maggiori aziende al mondo di abbigliamento, con negozi in più di 110 paesi. La linea 501 non segue i dettagli della moda. Sono prodotti ancora oggi nella forma tradizionale per suggerire a chi li indossa indipendenza, libertà e lo stile di vita americano. Il primo modello di jeans Levi’s 501, venne messo in vendita nel 1890.