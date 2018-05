Troye Sivan – Bloom: video, testo e traduzione della nuova canzone

In data odierna il cantautore australiano Troye Sivan ha rilasciato il nuovo singolo battezzato Bloom, come secondo estratto dal futuro secondo album in studio ancora senza titolo e data d’uscita.

Dopo The Good Side, pubblicato la seconda metà di gennaio, il talentuoso artista classe 1995 torna con questo bel pezzo, scritto con la collaborazione di Leland, Oscar Holter e Peter Svensson.

Definita come una delle più sporcaccione del disco, la nuova canzone pop è una sorta di inno gay che parla della perdita della verginità. Senza entrare troppo nei dettagli, visto l’argomento, Bloom, ovvero fioritura, viene infatti utilizzato come metafora sessuale.

L’inedito è accompagnato dal lyric video che potete gustarvi direttamente nel canale Youtube di Silvan cliccando sull’immagine sottostante, dopo la quale trovate la traduzione nella nostra lingua e le parole in inglese che lo compongono.

Solo per te Fiorisco solo per te Fiorisco solo per te Solo per te Fiorisco solo per te Fiorisco solo per te

(Sì, io fiorisco) fiorisco solo per te (sboccio) solo per te (Sì, fiorisco) fiorisco solo per te (Fiorisco) solo per te Dai, baby, suonami come una canzone d’amore Ogni volta che si sente Ho questo dolce desiderio (Sì, fiorisco) fiorisco solo per te (Fiorisco) solo per te

Solo per te Fiorisco solo per te Fiorisco solo per te Tesoro, tesoro, ho tenuto questo in serbo questo per te, baby Tesoro, tesoro, ho tenuto questo in serbo questo per te, baby

Bloom testo

[Verse 1]

Take a trip into my garden

I’ve got so much to show ya

The fountains and the waters

Are begging just to know ya

[Refrain]

And it’s true, baby

I’ve been saving this for you, baby

[Verse 2]

I guess it’s something like a fun fair

Put gas into the motor

And boy I’ll meet you right there

We’ll ride the rollercoaster





[Refrain]

‘Cause it’s true, baby

I’ve been saving this for you, baby

[Pre-Chorus]

I need to

Tell me right before it goes down

Promise me you’ll

Hold my hand if I get scared now

Might tell you to

Take a second, baby, slow it down

You should know I, you should know I

[Chorus]

(Yeah I bloom) I bloom just for you

(I bloom) just for you

(Yeah I bloom) I bloom just for you

(I bloom) just for you

Come on, baby, play me like a love song

Every time it comes on

I get this sweet desire

(Yeah I bloom) I bloom just for you

(I bloom) just for you

[Verse 3]

Now it’s the perfect season

Yeah, let’s go for it this time

We’re dancing with the trees and

I’ve waited my whole life

[Refrain]

‘Cause it’s true, baby

I’ve been saving this for you, baby

[Pre-Chorus]

I need to

Tell me right before it goes down

Promise me you’ll

Hold my hand if I get scared now

Might tell you to

Take a second, baby, slow it down

You should know I, you should know I

[Chorus]

(Yeah I bloom) I bloom just for you

(I bloom) just for you

(Yeah I bloom) I bloom just for you

(I bloom) just for you

Come on, baby, play me like a love song

Every time it comes on

I get this sweet desire

(Yeah I bloom) I bloom just for you

(I bloom) just for you

[Bridge]

Just for you

I bloom just for you

I bloom just for you

Baby, baby, I’ve been saving this for you, baby

Baby, baby, I’ve been saving this for you, baby

[Chorus]

(Yeah I bloom) I bloom just for you

(I bloom) just for you

(Yeah I bloom) I bloom just for you

(I bloom) just for you

Come on, baby, play me like a love song

Every time it comes on

I get this sweet desire

(Yeah I bloom) I bloom just for you

(I bloom) just for you

[Outro]

Just for you

I bloom just for you

I bloom just for you

Just for you

I bloom just for you

I bloom just for you