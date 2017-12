I Tribalistas sono tornati con il singolo Diáspora: video, testo e traduzione

Marisa Monte, Arnaldo Antunes e Carlinhos Brown, artisticamente conosciuti come Tribalistas, sono tornati con il nuovo singolo Diáspora, estratto dall’album Tribalitas pubblicato lo scorso agosto.

A distanza di ben 15 anni dal disco d’esordio di successo mondiale (triplo Platino solo nella penisola), quello che per intenderci includeva il tormentone “Já Sei Namorar”, il trio si è riunito per il secondo album in studio composto da dieci canzoni e questa Diáspora è la track d’apertura del progetto, scritta dal trio brasiliano e prodotta da Marisa Monte.





Il brano, verrà trasmesso dalle emittenti radiofoniche nazionali da venerdì 29 dicembre 2017.

L’inedito affronta il tema tristemente attuale della migrazione e degli spostamenti di popoli e civiltà, a causa di crisi e conflitti.

Per accedere al video cliccate sull’immagine sottostante, dopo la quale trovate la traduzione in italiano e le parole in portoghese.

Tribalistas – Diáspora traduzione (Download)

La tempesta si è calmata

Hanno perso la vita

Cosa hanno rischiato ieri in questi mari

E vivono quelli che tremavano a causa di un amore

E dai cieli aspettavano i destini

Stiamo attraversando il Mar Egeo

La barca piena di farisei

Con cubani

Siriani

Zingari

Come i romani

Senza Colosseo

Stiamo attraversando l’altro lato

Nel fiume rosso

Del sacro mare

I centri commerciali

Pieni di

Rifugiati

Tu

Dove sei?

Dove sei?

Dove sei?

Dov’è

Mio fratello

Senza sorella

Figlio mio

Senza padre

Mia madre

Senza nonna

Tenendo la mano

A nessuno

Senza un posto

In cui stare

I ragazzi

Senza pace

Dove sei?

Mio signore

Dove sei?

Dove sei?

Dio! Oh Dio! Dove sei perché non rispondi?

In quale mondo, in quale stella ti nascondi

Camuffato nei cieli?

Duemila anni fa ti ho spedito le mie urla

Che da allora inutilmente attraversa l’infinito

Dove sei, Signore Dio? …

Dove sei?

Dove sei?

Dove sei?

Testo [Lyric Video]

Acalmou a tormenta

Pereceram

O que a estes mares ontem se arriscaram

E vivem os que por um amor tremeram

E dos céus os destinos esperaram

