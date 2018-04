Tremonti – Take You With Me: guarda il video del nuovo singolo + testo e traduzione

Il prossimo 8 giugno vedrà la luce il quanto album dei Tremonti che si intitola A Dying Machine, già disponibile in pre-order nel CD, in vinile e download digitale.

Tra le 14 tracce del progetto del gruppo statunitense fondato nel 2011 dal cantante e chitarrista Mark Tremonti, la title track [il lyric video] ed il brano in oggetto, pubblicati rispettivamente il 6 e il 16 aprile 2018.

La nuova canzone è stata firmata da Mark e prodotta da Michael “Elvis” Baskette ed è possibile ascoltarla su Spotify cliccando sulla cover in basso.

Il video ufficiale è stato diretto da John Deeb ed è possibile vederlo nel canale Youtube della band cliccando sull’immagine, mentre a seguire trovate i testi.

Take You With Me traduzione ( Download )

Testo Take You With Me – Tremonti

[Verse 1]

Never mistake what we are

We stand up high with our battle scars

Never regret or fight alone

We’ll stand up high but our fossil

[Pre-Chorus]

Now take your hand in mine and never let go

Now give my life divine what you already know

(You already know)

[Chorus]

I’ll take you with me

We’ll carry on

I don’t mind waiting

Don’t mind at all

[Verse 2]

Go, disengage, liberate

You’ve all knew a chain to go your own way

Never forget where you been

We’ll stand up high with our weapon

[Pre-Chorus]

Now take your hand in mine and never let go

Now give my life divine what you already know

(You already know)

[Chorus]

I’ll take you with me

We’ll carry on

I don’t mind waiting

Don’t mind at all

[Bridge]

We’ve come much too far

I’ll pass the word away

Embrace now who we are

We’re standing up again

Found strength in how we know

Release and let it go

Let it go

[Chorus]

I’ll take you with me

We’ll carry on

I don’t mind waiting

Don’t mind at all