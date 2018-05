13 Reasons Why: la colonna sonora della seconda stagione della serie Netflix

Visto il grande successo, la serie Netflix “Tredici” (titolo originale 13 Reasons Why) è giunta alla seconda stagione, con tredici episodi che verranno trasmessi il 18 maggio 2018 nella celebre piattaforma streaming.

La colonna sonora vedrà la luce il 18 maggio nel formato digitale, mentre per il CD bisognerà attendere al 1° giugno. Al suo interno sono presenti 20 tracce, tra brani inediti e non.

I primi due singoli estratti sono “Back To You” di Selena Gomez e “Start Again” dei OneRepublic feat. Logic, ma nella soundtrack vi sono altri interessanti pezzi, come due inediti di YUNGBLUD (uno dei quali rilasciato a gennaio di quest’anno), una recente canzone di Billie Eilish & Khalid e l’altrettanto recente Sanctify dei Years & Years. La colonna sonora racchiude quindi brani recenti e altri meno, ma non per questo non degni d’interesse.





Ancora un paio di giorni e sarà quindi possibile ascoltare l’album nelle principali piattaforme streaming. Appena dopo la copertina, trovate il titoli di tutte le canzoni in scaletta.

Tracklist

(Audio CD – Download – Audio)