Train – Call Me Sir feat. Cam & Travie McCoy: video, testo e traduzione

Il 23 maggio 2018 i Train hanno rilasciato il nuovo singolo che si intitola Call Me Sir, interessante brano che vede la collaborazione del cantautore e rapper Travie McCoy e della cantautrice country americana Camaron Marvel Ochs, in arte Cam.

La rock band statunitense multiplatino, premiata con numerosi Grammy Awards, vi presenta questa nuova canzone, scritta dal frontman Pat Monahan e prodotta da William Wiik Larsen.

Caratterizzato da un coinvolgente ritornello, il testo del brano (tratto da una storia vera), descrive cosa si prova a frequentare qualcuno che innalza il tuo status sociale.

Il lyric video è stato diretto da Tom Readdy & Lucy Dawkins ed è possibile vederlo cliccando sull’immagine, dopo la quale accedete ai testi.

Train – Call Me Sir testo e traduzione (Download)

[Chorus: Pat Monahan]

When I ride by myself

I don’t ever get no help

But when I roll up with her

Everybody calls me sir

No matter how long I stay

They never ever know my name

But when I walk in with her

Everybody calls me sir

[Ritornello: Pat Monahan]

Quando giro da solo

Non ricevo mai alcun aiuto

Ma quando mi presento con lei

Tutti mi chiamano signore

Non importa per quanto tempo rimango

Non conoscono mai il mio nome

Ma quando entro con lei

Tutti mi chiamano signore

[Verse 1: Pat Monahan]

Northern California, same old Friday night

Tend to be invisible underneath these city lights

Then I met my baby, felt like I struck gold

Now they treat me like royalty everywhere I go

Oh, oh, oh, oh

[Strofa 1: Pat Monahan]

California del Nord, solito vecchio venerdì sera

Tendo ad essere invisibile sotto queste luci cittadine

Poi ho incontrato il mio tesoro, mi sentico come se avessi trovato l’oro

Ora ovunque io vada mi trattano come un re

Oh oh oh oh

[Chorus: Pat Monahan]

When I ride by myself

I don’t ever get no help

But when I roll up with her

Everybody calls me sir

No matter how long I stay

They never ever know my name

But when I walk in with her

Everybody calls me sir

[Ritornello: Pat Monahan]

Quando giro da solo

Non ricevo mai alcun aiuto

Ma quando mi presento con lei

Tutti mi chiamano signore

Non importa per quanto tempo rimango

Non conoscono mai il mio nome

Ma quando entro con lei

Tutti mi chiamano signore





[Post-Chorus: Pat Monahan]

Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh

Call me sir

Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh

Oh, oh, oh, oh

[Post-Ritornello: Pat Monahan]

Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh

Mi chiamano signore

Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh

Oh oh oh oh

[Verse 2: Cam]

I ain’t goin’ nowhere unless he’s there with me

‘Cause I don’t stand in line no more, admissions always free

He could break the law, he could break your heart in two

But I promise that you won’t care when he smiles at you

Oh, oh, oh, oh

[Strofa 2: Cam]

Non vado da nessuna parte a meno che lui non è lì con me

Perché non faccio più la fila, ammissioni sempre libere

Potrebbe infrangere la legge, potrebbe spezzarti il ​​cuore in due

Ma sono sicura che non t’importerà quando ti sorriderà

Oh oh oh oh

[Chorus: Pat Monahan]

When I ride by myself

I don’t ever get no help

But when I roll up with her

Everybody calls me sir

No matter how long I stay

They never ever know my name

But when I walk in with her

Everybody calls me sir





[Ritornello: Pat Monahan]

Quando giro da solo

Non ricevo mai alcun aiuto

Ma quando mi presento con lei

Tutti mi chiamano signore

Non importa per quanto tempo rimango

Non conoscono mai il mio nome

Ma quando entro con lei

Tutti mi chiamano signore

[Post-Chorus]

Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh

Call me sir

Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh

Call me sir

Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh

Call me sir

Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh

Oh, oh, oh, oh

[Post-Ritornello]

Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh

Chiamarmi signore

Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh

Chiamarmi signore

Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh

Chiamarmi signore

Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh

Oh oh oh oh

[Verse 3: Travie McCoy]

Every time we hit the streets it’s like a world premiere

She makes me feel like Sia swinging from that chandelier

Went from marginally famous to the top of the A-list

And just for future reference, here’s a tip Mr. Belvedere

Never judge a book by it’s cover

And never judge an ugly duckling by his mother

The frog prince got kissed, her lips granted his wish

It’s a sad world when your net worth determines your lover, but

What would I ever do without you, huh?

Prolly wouldn’t have a clue without you

But one things for sure when I pull up with her

Don’t refer to me as Travie, you can

[Strofa 3: Travie McCoy]

Ogni volta che andiamo in strada è come un’anteprima mondiale

Mi fa sentire come Sia che penzola da quel lampadario

Sono passato dal leggermente famoso a una star di serie A

E per il futuro, ecco un consiglio Mr. Belvedere

Non giudicare mai un libro dalla copertina

E non giudicare mai un brutto anatroccolo da sua madre

Il principe ranocchio è stato baciato, le sue labbra (di lei) hanno esaudito il suo desiderio

È un mondo triste quando il tuo patrimonio netto decide con chi devi stare, ma

Cosa farei senza di te, eh?

Probabilmente non avrei idea senza di te

Ma una cosa è certa quando mi avvicino a lei

Non chiamarmi Travie, puoi

[Outro: Pat Monahan]

You can call me sir

What would I ever do without you?

What would I ever do without you?

Call me sir

What would I ever do without you?

Call me sir

What would I ever do without you?

What would I ever do without you?

Call me sir

What would I ever do without you?

Call me sir

[Conclusione: Pat Monahan]

Puoi chiamarmi signore

Cosa farei mai senza di te?

Cosa farei mai senza di te?

Chiamami signore

Cosa farei mai senza di te?

Chiamarmi signore

Cosa farei mai senza di te?

Cosa farei mai senza di te?

Chiamami signore

Cosa farei mai senza di te?

Chiamami signore