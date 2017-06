Tove Styrke e il singolo Say My Name: guarda il video (con traduzione del testo)

Ammetto che non la conoscevo ed ho il piacere di presentarvela: si chiama Tove Anna Linnéa Östman Styrke, artisticamente conosciuta semplicemente come Tove Styrke, ed è una cantautrice e musicista svedese classe 1992. Il suo più grande successo è stato Bordeline, un bel pezzo pubblicato nel 2014, qualche mese dopo aver firmato con Sony Music UK.

Richiestissima da stampa e blog americani e inglesi, già multiplatino e vincitrice del premio come ”Miglior Artista” svedese, la bella e talentuosa Tove Styrke torna con un nuovo bellissimo singolo battezzato “Say My Name”, pubblicato il 26 aprile e trasmesso dalle emittenti radiofoniche nazionali dal successivo venerdì 30 giugno 2017. Dal 16 giugno è invece disponibile la versione acustica.

Questa simpatica e orecchiabile canzone, decisamente radio friendly, è stata firmata dall’interprete con la collaborazione di Elof Loelv & Tinashe Sibanda, mentre Elof Loelv (già co-produttore della hit “Stay”di Rihanna feat. Mikky Ekko) ha curato la produzione.

Su Spotify “Say My Name” ha ottenuto milioni di ascolti mentre su Youtube le views sono quasi 2 milioni, tra lyric video e video ufficiale.

Si tratta di brano introspettivo, morbido, quasi un dolce sussulto, nel quale Tove esprime la volontà di stare con una persona: anche se non ne è innamorata, prova una forte attrazione nei suoi confronti ed è quanto basta!

Nel video ufficiale diretto da Daniel Skoglund, Tove Styrke mette in evidenza tutta la sua sensualità.

Per accedere al filmato cliccate sull’immagine sottostante, mentre a seguire trovate la traduzione in italiano e le parole in inglese che compongono la canzone.

Say My Name – Tove Styrke – Traduzione (Download – Versione Acustica)

[Strofa 1]

Dici di non essere quello che si tuffa in una relazione

E la cosa non mi dispiace, ma quando ci tocchiamo andiamo in estasi

In alto, in alto, in alto, in alto, in alto,

In alto, in alto, in alto, in alto, in alto,

Parli la mia lingua, non ci servono traduzioni

Non ho mai bisogno di una pausa perché ci sentiamo come se fossimo in vacanza

In alto, in alto, in alto, in alto, in alto,

Mi ha fatto andare in alto, in alto, in alto, in alto,

[Pre-Ritornello]

Vai avanti e senti ciò che provi (provi)

Ti voglio più vicino a me

[Ritornello]

Dì Il mio nome

Indossalo come se fosse un maglione che ti piace

Perché non ne ho mai abbastanza quando

Dici Il mio nome

Fallo uscire dalla tua bocca come un drink che sputeresti

Tu sei l’unico che voglio prendere (o “farmi”) quando

Dici Il mio nome

Fallo scivolare, fallo scivolare dalla tua lingua

Fammi sapere, fammi sapere cosa vuoi

Indossalo come se fosse un maglione che ti piace

Perché non ne ho mai abbastanza quando

Dici Il mio nome

Dici Il mio nome

[Strofa 2]

Non serve alcuna lista di dove sei stato, nessuna informazione

Mi hai fatto perdere, perdere la pazienza

In alto, in alto, in alto, in alto, in alto,

Mi ha fatto andare in alto, in alto, in alto, in alto,

Mi piace l’interazione, hai la mia attenzione

Non sono innamorata, ma amo la situazione

Su, su, su, su, su

Se sei laggiù, non osare smettere

[Pre-Ritornello]

Vai avanti e senti ciò che provi (provi)

Ti voglio più vicino a me

[Ritornello]

Basta dire il mio nome

Indossalo come se fosse un maglione che ti piace

Perché non ne ho mai abbastanza quando

Dici Il mio nome

Fallo uscire dalla tua bocca come un drink che sputeresti

Tu sei l’unico che voglio prendere (o “farmi”) quando

Dici Il mio nome

Fallo scivolare, fallo scivolare dalla tua lingua

Fammi sapere, fammi sapere cosa vuoi

Indossalo come se fosse un maglione che ti piace

Perché non ne ho mai abbastanza quando

Dici Il mio nome

Dici Il mio nome

[Ponte]

Vai avanti e senti ciò che provi

Perché voglio ciò di cui ho bisogno e dico quello che penso

[Ritornello]

Basta dire il mio nome (dire il mio nome)

Indossalo come se fosse un maglione che ti piace

Perché non ne ho mai abbastanza quando

Dici Il mio nome (dici il mio nome)

Spill out come un drink che dovresti aver saltato

Tu sei l’unico che voglio prendere (o “farmi”) quando

Dici Il mio nome

Fallo scivolare, fallo scivolare dalla tua lingua

Fammi sapere, fammi sapere cosa vuoi

Indossalo come se fosse un maglione che ti piace

Perché non ne ho mai abbastanza quando

Dici Il mio nome

Dici Il mio nome

Dici Il mio nome

“C’è un motivo per cui tanta musica parla di sesso e amore, dice Tove Styrke. E’ tutto collegato alle migliori e peggiori esperienze di vita. Io non ho mai scritto canzoni sull’amore in passato, ma ora sono cambiata! Sono stanca di essere arrabbiata, da oggi voglio solo fare musica che mi faccia stare bene!” Firmato Tove Styrke.

Tove Styrke – Say My Name testo

[Verse 1]

You said you ain’t the one to jump in a relation

And I don’t mind, but when we touch it’s elevation

Up, up, up, up, up

Up, up, up, up, up

You speak my lingo, we don’t need no translation

I never need a break ‘cause we feel like vacation

Up, up, up, up, up

Got me up, up, up, up, up

[Pre-Chorus]

Go ahead and feel what you feel (feel)

I want you closer to me

[Chorus]

Say my name

Wear it out like a sweater that you love

‘Cause I can’t get enough when you

Say my name

Spill it out like a drink you should have skipped

You’re the one I wanna get when you

Say my name

Let it roll, let it roll off your tongue

Let me know, let me know what you want

Wear it out like a sweater that you love ‘

Cause I can’t get enough when you

Say my name

Say my name

[Verse 2]

Don’t need no list of where you’ve been, no information

You got me running out, out of patience

Up, up, up, up, up

Got me up, up, up, up

I like the interaction, you got my attention

I’m not in love, but I’m loving the situation

Up, up, up, up, up

If you down, don’t dare to stop

[Pre-Chorus]

Go ahead and feel what you feel (feel)

I want you closer to me

[Chorus]

Just say my name

Wear it out like a sweater that you love

‘Cause I can’t get enough when you

Say my name

Spill it out like a drink you should have skipped

You’re the one I wanna get when you

Say my name

Let it roll, let it roll off your tongue

Let me know, let me know what you want

Wear it out like a sweater that you love

‘Cause I can’t get enough when you

Say my name

Say my name

[Bridge]

Go ahead and feel what you feel

‘Cause I need what I need, and I say what I mean

[Chorus]

Just say my name (say my name)

Wear it out like a sweater that you love

‘Cause I can’t get enough when you

Say my name (say my name)

Spill it out like a drink you should have skipped

You’re the one I wanna get when you

Say my name

Let it roll, let it roll off your tongue

Let me know, let me know what you want

Wear it out like a sweater that you love

‘Cause I can’t get enough when you

Say my name

Say my name

Say my name

















