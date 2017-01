Il Pan del Diavolo: guarda il video del nuovo singolo Tornare da Te (testo)

Il 17 febbraio 2017 vedrà la luce per La Tempesta Dischi, il quarto album in studio del duo palermitano folk rock Il Pan del Diavolo, che si intitola Supereroi (in pre-order su iTunes), e Tornare da Te è il primo singolo estratto dal progetto, che includerà undici nuove canzoni, due delle quali incise con la collaborazione di Tre Allegri Ragazzi Morti e Umberto Maria Giardini.

A due anni e mezzo da FolkRockaBoom, il duo palermitano composto da Pietro Alessandro Alosi (voce, chitarra, grancassa) e Gianluca Bartolo (chitarra a 12 corde, chitarra elettrica, voce) torna alla ribalta con questo progetto, anticipato da questo bel pezzo prodotto insieme al leader dei Litfiba, Piero Pelù, che è anche co-prodottuttore del disco.





Tornare da Te parla del violento sentimento che brucia dentro e si fa largo per ricordarci le nostre origini e ricondurci alla nostra capacità d’amare.

Il video ufficiale che accompagna la canzone è stato diretto da Valerio Filardo, mentre le riprese sono state effettuate proprio a Palermo, città natale de Il Pan del Diavolo

Per gustarvi il filmato su Youtube cliccate sull’immagine, dopo la quale trovate le parole che compongono il brano.

Il Pan del Diavolo – Tornare da Te testo (Download)

Link sponsorizzati









Vita…

dove ti sei bruciata?

Più forte la luce, più forte la fiamma e più

si avvicina alla mano

sono ore…

che giro in macchina

dietro un viaggio, un concerto, un’amica, un pretesto ooh

per tornare da te

per tornare da

per tornare da te

per tornare da te.

Se guardi il mare e hai voglia di urlare

se sei così pazzo da poterti buttare

dietro l’onda un temporale

a volte salva, a volte fa male

ooh.

Cuore…

sotto il mio mantello

come chi sopravvive a un coltello, conservo una

cicatrice alle spalle

sento voci…

dentro la mia testa

sono un vento che passa una musica dolce che

mi riporta da te

mi riporta da

mi riporta da te

mi riporta te.

Se guardi il mare e hai voglia di urlare

se sei così pazzo da poterti buttare

dietro l’onda un temporale

a volte salva, a volte fa male

se sei così pazzo da poterti buttare

un giorno qualsiasi mentre guardi il mare

dietro l’onda un temporale

a volte salva, a volte fa male.

Mi riporta da te

mi riporta da te.

Se guardi il mare e hai voglia di urlare

se sei così pazzo da poterti buttare

dietro l’onda un temporale

a volte salva, a volte fa male.

Ore spese in macchina

dietro un viaggio, un concerto, un amico, un pretesto ooh.

Tornare da te

(per tornare da)

tornare da te

(per tornare da)

tornare da te.

















LASCIA UN COMMENTO ALL'ARTICOLO

commenti complessivi