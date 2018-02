Topic & Ally Brooke: guarda il video di Perfect e leggi il testo e la traduzione

Perfect è un singolo del dj, produttore e musicista tedesco Tobias Topic, pubblicato il 26 gennaio 2018.

Dopo lo straordinario successo del 2016 "Home" feat. Nico Santos (certificato 2 volte Platino in Australia e Oro in Germania), Tobias ci riprova con questa produzione, una bellissima canzone firmata da Sasha Sloan, Noonie Bao & Matt Rad.









Anche in quest’occasione Topic mostra la sua capacità di combinare arrangiamenti pop e beats elettronici con un tocco “Perfect”, che a quasi un mese dal rilascio, vanta oltre 3 milioni gli streams su Spotify.

Ma al di la dei numeri, che possono significare tutto o nulla, il brano ha grosse potenzialità per fare bene.

A renderlo ancora più interessante, la splendida voce di Ally Brooke, parte essenziale della pop act Fifth Harmony, che offre un contributo straordinario a questa track, che rimane in mente sin dal primo ascolto.

Per la cronaca, si tratta della seconda canzone di Ally Lontana dalla girl band (dopo “Look at Us Now” con Lost Kings & ASAP Ferg), che si vocifera sia ormai in procinto di sciogliersi.

Perfect è per me molto speciale perché condivido una parte molto vulnerabile di me stessa. Posso sentirmi in cima al mondo, posso essere molto fiduciosa, sentirmi estremamente felice, ma a volte anche il sole viene coperto dalle nuvole. Spero che questa canzone porti luce alle persone che hanno perso la speranza, spero che possa sollevare coloro i quali stanno soffrendo e spero che possiate amarvi per quello che siete.

Con queste parole la Brooke ha commentato sui social network il brano, accompagnato dal video ufficiale che è possibile vedere su Youtube cliccando sull’immagine sottostante.

A seguire, la traduzione in italiano e il testo.

Ally Brooke – Perfect traduzione (Download)

Non stai cercando di cambiarmi

Anche se sono pazza

Quando si esagera allora mi porti (o “riporti”) a casa

Senza trucco pensi che sono bella

E quando sono messa male, lasci che io sia me stessa

[Ritornello:]

Ci sarà sempre qualcuna più intelligente

Qualcuna più carina che lavora ancora di più

Qualcuna che non ha paura di andare avanti

E ogni volta che ho la sensazione che non ne valga davvero la pena

Allora mi dici che sono perfetta

So che ci sarà sempre qualcuno migliore

Qualcuno più facile che riesce a stare dietro a tutto

E ogni volta che ho la sensazione che non ne valga davvero la pena

Allora mi dici che sono perfetta

[Post-Ritornello:]

Allora dici che sono perfetta

Allora mi dici che sono perfetta

So che non mi giudichi mai

Quando faccio in modo che sia difficile amarmi (o “quando faccio fatica ad amarmi”)

Quando si esagera allora mi porti a casa

Senza trucco pensi che sono bella

E quando sono messa male, lasci che io sia me stessa

[Ritornello:]

Ci sarà sempre qualcuna più intelligente

Qualcuna più carina che lavora ancora di più

Qualcuna che non ha paura di andare avanti

E ogni volta che ho la sensazione che non ne valga davvero la pena

Allora mi dici che sono perfetta

So che ci sarà sempre qualcuno migliore

Qualcuno più facile che riesce a stare dietro a tutto

E ogni volta che ho la sensazione che non ne valga davvero la pena

Allora mi dici che sono perfetta

[Post-Ritornello:]

Allora dici che sono perfetta

Allora mi dici che sono perfetta

Allora dici che sono perfetta

[Ritornello:]

Ci sarà sempre qualcuna più intelligente

Qualcuna più carina che lavora ancora di più

Qualcuna che non ha paura di andare avanti

E ogni volta che ho la sensazione che non ne valga davvero la pena

Allora mi dici che sono perfetta

So che ci sarà sempre qualcuno migliore

Qualcuno più facile che riesce a stare dietro a tutto

E ogni volta che ho la sensazione che non ne valga davvero la pena

Allora mi dici che sono perfetta

[Post-Ritornello:]

Allora dici che sono perfetta

Tu dici, dici, dici, tu

Oh tu dici che sono perfetta

Allora dici che sono perfetta

Ooh ooh

Allora dici che sono perfetta

Testo Perfect – Topic & Ally Brooke

You’re not trying to change me

Even though I’m crazy

When it’s all too much then you take me home

Wearing no make-up, think I’m beautiful

And when I’m all messed up, you let me be me

[Chorus:]

There’s always gonna be somebody smarter

Someone prettier who works a little harder

Someone that who ain’t afraid to take it farther

And everytime I feel like I ain’t really worth it

Then you say I’m perfect

I know there’s always gonna be somebody better

Someone easier who’s got it all together

And everytime I feel like I ain’t really worth it

Then you say I’m perfect

[Post-Chorus:]

Then you say I’m perfect

Then you say I’m perfect

I know you never judge me

When I make it hard to love me

When it’s all too much then you take me home

Wearing no make-up, think I’m beautiful

And when I’m all messed up, you let me be me

[Chorus:]

There’s always gonna be somebody smarter

Someone prettier who works a little harder

Someone that who ain’t afraid to take it farther

And everytime I feel like I ain’t really worth it

Then you say I’m perfect

I know there’s always gonna be somebody better

Someone easier who’s got it all together

And everytime I feel like I ain’t really worth it

Then you say I’m perfect

[Post-Chorus:]

Then you say I’m perfect

Then you say I’m perfect

Then you say I’m perfect

[Chorus:]

There’s always gonna be somebody smarter

Someone prettier who works a little harder

Someone that who ain’t afraid to take it farther

And everytime I feel like I ain’t really worth it

Then you say I’m perfect

I know there’s always gonna be somebody better

Someone easier who’s got it all together

And everytime I feel like I ain’t really worth it

Then you say I’m perfect

[Post-Chorus:]

Then you say I’m perfect

You say, you say, you say, you

Oh you say I’m perfect

Then you say I’m perfect

Ooh ooh

Then you say I’m perfect













