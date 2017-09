Sam Smith: ascolta il nuovo singolo “Too Good At Goodbyes” (con testo e traduzione)

Il giovane cantautore britannico Sam Smith è finalmente tornato con il nuovo singolo battezzato Too Good At Goodbyes, disponibile in digitale e streaming dall’8 settembre 2017.

E’ un gelido Sam quello che si ripresenta dopo tanti lunghi mesi di assenza sulle note di questa canzone, scritta con la collaborazione di Jimmy Napes & Sam Smith, che l’ha anche prodotta con gli Stargate.

Dopo lo straordinario successo del debut album In the lonely hour, con il quale vinse il Grammy Awards 2015 come “Miglior album pop vocale”, dal quale uscirono fortunati singoli come “Stay with Me” e “Lay Me Down”, il cantante classe 1992, uno dei più talentuosi e di successo del panorama mondiale, torna alla ribalta con questo pezzo, pubblicato come primo tassello della seconda era discografica che si intitolerà “The Pink House – 50 Heydon Road” (TPH-50HR), la cui seconda parte del titolo altro non è che il nome della via dov’è nato. A quanto sembra, il nuovo progetto sarà un omaggio ai suoi genitori Kate e Fred, che gli sono sempre stati vicini, supportandolo sempre in quest’ascesa nel mondo della musica.

Tornando al singolo, per quel che concerne il significato, dicevamo che è un Sam Smith glaciale quello che si ripresenta ai numerosissimi supporters sparsi per il globo.

Nell’inedito Sam si rivolge a una persona, dicendole di stargli alla larga: nonostante questa persona sia importante per lui, non vuole proprio saperne di averla accanto, è deciso a rompere definitivamente. Fedelmente al titolo “lui è troppo in gamba per gli addii”.

E’ questo il concept del brano, che è possibile ascoltare direttamente nel canale Youtube dell’artista cliccando sulla cover in basso.

A seguire accedete alla traduzione in italiano e alle parole in inglese che compongono questo nuovissimo pezzo.

Sam Smith – Too Good At Goodbyes traduzione (Download)

[Strofa 1]

Penserai che sono stupido

Penserai che sono un pazzo

Penserai che sono nuovo in queste cose (o “Penserai che questo per me sia nuovo “)

Ma tutto questo l’ho già visto prima

[Pre-Ritornello]

Non ti permetterò mai di starmi vicino

Anche se significhi molto per me

Perché ogni volta che mi apro (o “mi confido”), fa male

Quindi non mi avvicinerò mai troppo a te

Anche se significo molto per te

Per ogni evenienza vattene e lasciami nel fango

Ogni volta che mi ferisci, piango di meno

E ogni volta che mi lasci, queste lacrime si asciugano più rapidamente

E ogni volta che te ne vai, ti amo di meno

Piccola, non abbiamo speranze di stare insieme, è triste ma vero

[Ritornello]

Sono troppo in gamba con gli addii

(Sono troppo in gamba con gli addii)

Sono troppo in gamba con gli addii

(Sono troppo in gamba con gli addii)

[Strofa 2]

So che stai pensando che non ho cuore

So che stai pensando che sono freddo

Sto solo proteggendo la mia innocenza

Sto solo proteggendo la mia anima

[Pre-Ritornello]

Non ti permetterò mai di starmi vicino

Anche se significhi molto per me

Perché ogni volta che mi apro, fa male

Quindi non mi avvicinerò mai troppo a te

Anche se significo molto per te

Per ogni evenienza vattene e lasciamo nel fango

Ogni volta che mi ferisci, piango di meno

E ogni volta che mi lasci, queste lacrime si asciugano più rapidamente

E ogni volta che te ne vai, ti amo di meno

Piccola, non abbiamo speranze di stare insieme, è triste ma vero

[Ritornello]

Sono troppo in gamba con gli addii

(Sono troppo in gamba con gli addii)

Sono troppo in gamba con gli addii

(Sono troppo in gamba con gli addii)

[Ponte]

E’ impossibile che mi vedrai piangere

(E’ impossibile che mi vedrai piangere)

Sono troppo in gamba con gli addii

(Sono troppo in gamba con gli addii)

No

No, no, no, no, no

(Sono troppo in gamba con gli addii)

No, no, no, no

No, no, no

(Sono troppo in gamba con gli addii)

(E’ impossibile che mi vedrai piangere)

(Sono troppo in gamba con gli addii)

[Conclusione]

Perché ogni volta che mi ferisci, piango di meno

E ogni volta che mi lasci, queste lacrime si asciugano più rapidamente

E ogni volta che te ne vai, ti amo di meno

Piccola, non abbiamo speranze di stare insieme, è triste ma vero

Sono troppo in gamba con gli addii

Too Good At Goodbyes – Sam Smith – Testo

[Verse 1]

You must think that I’m stupid

You must think that I’m a fool

You must think that I’m new to this

But I have seen this all before

[Pre-Chorus]

I’m never gonna let you close to me

Even though you mean the most to me

‘Cause every time I open up, it hurts

So I’m never gonna get too close to you

Even when I mean the most to you

In case you go and leave me in the dirt

Every time you hurt me, the less that I cry

And every time you leave me, the quicker these tears dry

And every time you walk out, the less I love you

Baby, we don’t stand a chance, it’s sad but it’s true

[Chorus]

I’m way too good at goodbyes

(I’m way too good at goodbyes)

I’m way too good at goodbyes

(I’m way too good at goodbyes)

[Verse 2]

I know you’re thinking I’m heartless

I know you’re thinking I’m cold

I’m just protecting my innocence

I’m just protecting my soul

[Pre-Chorus]

I’m never gonna let you close to me

Even though you mean the most to me

‘Cause every time I open up, it hurts

So I’m never gonna get too close to you

Even when I mean the most to you

In case you go and leave me in the dirt

Every time you hurt me, the less that I cry

And every time you leave me, the quicker these tears dry

And every time you walk out, the less I love you

Baby, we don’t stand a chance, it’s sad but it’s true

[Chorus]

I’m way too good at goodbyes

(I’m way too good at goodbyes)

I’m way too good at goodbyes

(I’m way too good at goodbyes)

[Bridge]

No way that you’ll see me cry

(No way that you’ll see me cry)

I’m way too good at goodbyes

(I’m way too good at goodbyes)

No

No, no, no, no, no

(I’m way too good at goodbyes)

No, no, no, no

No, no, no

(I’m way too good at goodbyes)

(No way that you’ll see me cry)

(I’m way too good at goodbyes)

[Outro]

‘Cause every time you hurt me, the less that I cry

And every time you leave me, the quicker these tears dry

And every time you walk out, the less I love you

Baby, we don’t stand a chance, it’s sad but it’s true

I’m way too good at goodbyes

















