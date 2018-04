Tony Maiello – Spettacolo: testo e video del nuovo singolo dall’album omonimo

Spettacolo è il nome del nuovo album del cantautore campano Tony Maiello, che vedrà la luce il 13 aprile 2018, ad oltre otto anni dal disco d’esordio Il linguaggio della resa.

Nel progetto prodotto e realizzato da Enrico Palmosi all’UpMusic Studio di Milano, sono presenti dodici canzoni, tra singoli rilasciati precedentemente e pezzi totalmente inediti come la title track, nuovo singolo disponibile negli store digitali ed in streaming dallo scorso 6 aprile, giorno dal quale viene anche trasmesso dalle emittenti radiofoniche nazionali.

Il cantante classe 1989 torna alla ribalta con questa bella canzone, attraverso la quale Tony sprona a mettere sempre in scena la nostra parte migliore.

Il video ufficiale è disponibile in anteprima assoluta sul sito di TGCOM24. Per accedere al filmato cliccate sull’immagine, dopo la quale trovate le significative parole che compongono questo pezzo.

Spettacolo testo

(Audio – Download –Download Album – Su iTunes)

Sono partito senza scelte

ed anche senza dire niente

a 18 anni senti il peso

di cambiare già la pelle

e ti diranno che non serve

fare sogni inutilmente

ma ogni notte a luci spente

ci sbatterei la testa sempre.

Mi sono ribellato al tempo

cambiando rotte come il vento

chi si stupisce al mio ritorno

non è mai stato nello sguardo

che non si ferma neanche ad occhi stanchi

nonostante gli anni, i passi falsi

ancora guardo avanti.

Perché corro il pericolo-o di sentirmi libero

anche se il filo di un futuro è in bilico

per ogni battito nel petto un miracolo

che insieme a te l’amore è uno spettacolo-o-o

è tutto uno spettacolo-o-o-o

e allora corro il pericolo-o di sentirmi libero

fra le catene della gente in panico

se è vero che la vita è un palcoscenico

io voglio vivere per lo spettacolo-o-o-o

è tutto uno spettacolo-o-o.

Ogni vita è uno spettacolo. Ogni spettacolo ha le sue pause, i suoi momenti felici e quelli meno, tra la linearità dei discorsi e i colpi di scena. Sta a noi capire da che parte stare. A volte spettatori, a volte registi e poche volte protagonisti. Decidiamo e subiamo il corso degli eventi. Per quanto mi riguarda, ho passato gli ultimi anni dietro le quinte, cercando e scrivendo la mia parte migliore. Questo album è la nuova colonna sonora della mia vita, uno spettacolo che va in scena da 29 anni. Buon ascolto! (Tony Maiello)

Attraversiamo le correnti

e sfidiamo le maree

siamo in cerca della terra

in questo oceani di anime

sono passati ormai quei giorni

col cuore vinto dall’inerzia

ho trascinato tutti i sogni

senza perderli di vista

e non mi fermo neanche ad occhi stanchi

nonostante gli anni, i passi falsi

ancora guardo avanti.

Perché corro il pericolo-o di sentirmi libero

anche se il filo di un futuro è in bilico

per ogni battito nel petto un miracolo

che insieme a te l’amore è uno spettacolo-o-o

è tutto uno spettacolo-o-o-o

e allora corro il pericolo-p di sentirmi libero

fra le catene della gente in panico

se è vero che la vita è un palcoscenico

io voglio vivere per lo spettacolo-o-o-o

è tutto uno spettacolo-o

è tutto uno spettacolo-o.

E allora corri il pericolo-o di sentirti libero

tra le catene della gente in panico

se è vero che la vita è un palcoscenico

tu devi vivere per lo spettacolo-o-o-o

è tutto uno spettacolo.