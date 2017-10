Tony Maiello: ascolta il nuovo singolo L’amore che conosco (con testo)

In data 13 ottobre 2017, il cantautore campano Tony Maiello ha rilasciato il nuovo bel singolo L’amore che conosco, trasmesso dalle emittenti radiofoniche nazionali dal successivo venerdì 20 ottobre.

Dopo “In Alto” e “Il mio Funky”, è il momento di questa bella canzone scritta dallo stesso Maiello con la collaborazione di Davide Simonetta e Enrico “Kikkoz” Palmosi, che ha anche curato la produzione.





Sono sicuro che i supporters del cantante apprezzeranno il nuovissimo brano, che prossimamente sarà accompagnato dal video ufficiale.

Nell’attesa di vederlo, è possibile ascoltare questo pezzo su Spotify cliccando sulla cover in basso, dopo la quale trovate le parole che lo compongono.

Tony Maiello – L’amore che conosco testo (Download)

Voglio il tuo cuore addosso!

Io non lo so cosa succede

L’amore di questi anni non si vive, ma si scrive

Sui muri abbandonati delle città

o dentro le canzoni delle popstar

io non lo so cosa succede

l’amore in questi giorni ha il tuo profumo, il tuo nome

un bacio alla stazione prima di partire

fare l’amore a casa mentre fuori piove, e

Balliamo insieme sotto questa luna

perché la notte non mi fa paura

quando ogni giorno ricomincia da te, da te, da te

Con il tuo cuore addosso

che mi sveglia la notte

che lega le mani e tiene forte con un filo doppio

l’amore che conosco

là sotto un cielo di stelle, come una coperta

aspettando la fine del mondo

con una sigaretta

dimmi che non è un sogno

l’amore che conosco.

Io non lo so cosa succede

sarà un po’ colpa di questo universo o delle stelle

forse non esistono altre come te

ti va di rimanere per un altro big bang e

Da questa notte non tornare a casa

ho due biglietti per la nostra vita

perché domani ricomincia da te, da me, da te.

Voglio il tuo cuore addosso

che mi sveglia la notte

che lega le mani e tiene forte con un filo doppio

l’amore che conosco

là sotto un cielo di stelle, come una coperta

aspettando la fine del mondo

con una sigaretta

dimmi che non è un sogno.

E camminiamo per chilometri

e superiamo tutti i limiti

perdersi non fa paura

sotto la luna, sotto la luna, sotto la luna

cantiamo una canzone in macchina

sbagliamo strada alla domenica

ma perdersi non fa paura

sotto la luna, sotto la luna, sotto la luna

sotto la luna.

Voglio il tuo cuore addosso

Voglio il tuo cuore addosso

Là sotto un cielo di stelle, come una coperta

aspettando la fine del mondo

con una sigaretta

dimmi che non è un sogno

l’amore che conosco.

















