Tony Colombo: guarda il video del nuovo singolo “Si Cchiu’ Forte E Me” (con testo e traduzione)

Il 30 gennaio 2018, il cantautore palermitano Tony Colombo ha rilasciato il nuovo singolo che si intitola “Si Cchiu’ Forte E Me”, un bellissimo pezzo che recentemente, aveva già avuto modo di interpretare dal vivo.

Sono sicuro che coloro i quali amano il genere neomelodico napoletano (e non solo), non potranno non apprezzare questa canzone.









Per accedere all’audio su Spotify cliccate sulla cover in basso.

Se il brano è bellissimo ed è caratterizzato da una miniera di parole dolci e meravigliose, che ogni donna vorrebbe sentirsi dire dal proprio moroso, il video non è da meno.

Nel filmato diretto da Marco Cantone, che ben si adatta al testo del brano, c’è anche una bellissima dedica… Per vederlo cliccate sull’immagine sottostante.

A seguire potete leggere il testo in dialetto partenopeo (ancora incompleto) e quello tradotto in italiano.

Testo Si Cchiu’ Forte E Me – Tony Colombo (Download)

[Autori: G.Turco/A.Colombo – Arrangiamenti: T. Colombo]

[Strofa 1]

Aie ragiòn tu

pecché ognì cosà è sempe comm rici tu

tu si comm a me

e me assomìgl sempe talè e qualè a te

[?]

si fori fa fridd sul tu me saje scarfà

e si invecè chiove chiudì a’ puort

nun me bbuo’ fa’ allontanàr.

[Ritornello]

Si chiu fort e me

voglij alluccà ca si cchiu fort e me

sta vita mij m le cagnat tu

ma comm facc a nun t ringrazià

a nun o fa sapè

voglij sul a te

to dic semp voglij sul a te

dint e carezz toje voglij rurmì

e me voglij scetà semp cu te

addo nisciun mai

se po arrubbà nu poc e chist ammor

st’ammore.

[Strofa 2]

Simme sul io e te

la’ passiòn a’ respìr ’nseme a te

[?]

[?]

[?]

ppe me si soltànt na’ parolà

ppe me si a’ felicità.

[Ritornello]

Si chiu forte e me

voglij alluccà ca si cchiu fort e me

sta vita mij m le cagnat tu

ma comm facc a nun t ringrazià

a nun o fa sapè

voglij sul a te

to dic semp voglij sul a te

dint e carezz toje voglij rurmì

e me voglij scetà semp cu te

addo nisciun mai

se po arrubbà nu poc e chist ammor

st’ammore

st’ammore.

nananana.

[Ritornello 2]

Voglij sul a te

to dic semp voglij sul a te

dint e carezz toje voglij rurmì

e me voglij scetà semp cu te

addo nisciun mai

se po arrubbà nu poc e chist ammor

st’ammore.

[Parte parlata (la si può ascoltare solo nel video)]

Ora ti dico una cosa sottovoce, anche se vorrei urlarla, ora ti dico che ti amo, semplicemente ti amo, nulla di più, tutto di meno. Ti amo perché quando ho il morale sottoterra, con un semplice gesto mi porti all’ultimo piano dell’attico della felicità. E ti amo perché quel gesto, non dovrei neanche chiedertelo, arriva quando ne ho bisogno, perché tu lo sai quando ne ho bisogno. In fondo amare è proprio questo: capirsi senza spiegazioni. Ti amo perché quando mi sorridi, tutto quello che mi circonda prende bellezza e tutti i problemi del mondo, li metto in silenzioso, perché mi rendo conto di quanto sono fortunato ad avere te. Ti amo anche quando ti alzi col piede sbagliato e non ti va bene niente per tutta la mattina. Ti amo perché in quei giorni ti prendo in braccio e dentro di te torna il sorriso, si, anche se continui ad avere il broncio, so che dentro di te tutto cambia. Ti amo perché sei intelligente, perché mi ascolti con il cuore, perché mi dai sempre un motivo per non piangere ed anche se lo faccio, arrivi puntualmente ad asciugarmi le lacrime. Ti amo perché non ho mai trovato nessuno così compatibile con me e ti amo perché so che anche per te è la stessa cosa. Ti amo perché con te non esiste il sesso senza amore, non esiste un tuo abbraccio che non mi faccia tremare le gambe, non esiste un bacio che non abbia sapore. Ti amo perché il tuo amore mi salva: sei l’unica persona all’interno del mio universo, lontano da me rimane la più vicina.Ti amo perché io o te, tu hai me e insieme… abbiamo tutto.

[Ritornello 2]

Voglij sul a te

to dic semp voglij sul a te

dint e carezz toje voglij rurmì

e me voglij scetà semp cu te

addo nisciun mai

se po arrubbà nu poc e chist ammor

st’ammore

st’ammore.





Traduzione

[Strofa 1]

Hai ragione tu

perché ogni cosa è sempre come dici tu

tu non sei come me

[?]

se fuori fa freddo, solo tu mi sai scaldare

e se invece piove chiudi la porta

non mi puoi fare allontanare.

[Ritornello]

Sei più forte di me

voglio gridare che sei più forte di me

sta vita mia me l’hai cambiata tu

ma come faccio a non ringraziarti

a non farlo sapere

voglio solo a te

te lo dico sempre “voglio solo a te”

nelle carezze tue voglio dormire

e mi voglio svegliare sempre con te

dove nessuno mai

si può rubare un po’ di quest’amore

quest’amore.

[Strofa 2]

Siamo solo io e te

la passione la respiro insieme a te

[?]

[?]

ma simme divèrs [?]

per me sei soltanto una parola

per me sei la felicità.

[Ritornello]

Sei più forte di me

voglio gridare che sei più forte di me

sta vita mia me l’hai cambiata tu

ma come faccio a non ringraziarti

a non farlo sapere

voglio solo a te

te lo dico sempre “voglio solo a te”

nelle carezze tue voglio dormire

e mi voglio svegliare sempre con te

dove nessuno mai

si può rubare un po’ di quest’amore

quest’amore

quest’amore

nananana.

[Ritornello 2]

Voglio solo a te

te lo dico sempre “voglio solo a te”

nelle carezze tue voglio dormire

e mi voglio svegliare sempre con te

dove nessuno mai

si può rubare un po’ di quest’amore

quest’amore

voglio solo a te

te lo dico sempre “voglio solo a te”

nelle carezze tue voglio dormire

e mi voglio svegliare sempre con te

dove nessuno mai

si può rubare un po’ di quest’amore

quest’amore

quest’amore.









