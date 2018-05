Tom McRae & The Standing Band – What a Way to Win a War: traduzione testo

What a Way to Win a War è un singolo di Tom McRae & The Standing Band pubblicato nel 2015 come primo estratto dall’album Did I Sleep and Miss the Border (ascolta). Alla fine, non so per quale ragione, il brano non è stato incluso nel disco.

E’ molto bella e significativa la canzone del cantautore britannico classe ’69, un pezzo chiaramente contro la guerra, che è possibile ascoltare su Spotify cliccando sull’immagine, mentre per vedere il video ufficiale cliccate sull’apposito link.

Questo pezzo è stato firmato dall’interprete, che recentemente l’ha riscritto per uno spot pubblicitario. Il testo e la traduzione appena dopo la cover.





Testo What a Way to Win a War – Tom McRae

my favorite son

sent to the deep

stones in his shoes

and hands tied

and sleeping the long sleep

stand to my left

it’s the place of honor

strike the match through times of rain

maybe we won’t swing

so easy come

so easy go

we sharpen sticks and we throw stones

what a way to win a war

what a way to fight a battle

I’ve been faithful general

but I tire of this cause

I’m with the beast

that backs the birds

can’t pick a side now

I’m not sure

this evidence I’ve heard

when I see a love

that croak it’s tune

there in it’s palace

I’ve fought self

the future

so easy come

easy go

pull out the arrow then let go