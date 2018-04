Tom Grennan – Sober: guarda il video del brano sulla dipendenza dall’alcol (testo e traduzione)

Tom Grennan è un emergente cantautore inglese dal timbro vocale davvero molto particolare, accreditato da molti addetti ai lavori come l’artista rivelazione del 2018.

Sober è il titolo del primo singolo estratto dal nuovo album “Lighting Matches”, atteso il 6 luglio 2018 via Insanity Records. E’ uno dei dischi più interessanti dell’anno, per la cui realizzazione l’artista ha collaborato con Fraser T Smith, importante producer, paroliere e musicista britannico, vincitore di un Grammy nel 2012, come membro dello staff di produzione dell’album 21 di Adele. Tra le dodici tracce della versione standard (16 in quella deluxe), anche “Found What I’ve Been Looking For”, interessante pezzo utilizzato come title music della Premier League di Sky Sport, che ad oggi vanta oltre 18 milioni di streams.

Scritto a quattro mani dai due artisti e interamente prodotto da Smith, il brano in oggetto verrà trasmesso dalle emittenti radiofoniche da venerdì 6 aprile 2018 e sarà un’importante vetrina per quest’interessante artista, che tra non molto avrà quindi modo di farsi conoscere anche dalle nostre parti.

Come da titolo, il brano sottolinea il perenne stato di ubriachezza di Tom, quanto egli abbia lottato contro la dipendenza da alcool «A un certo punto della mia vita, odiavo ubriacarmi, ma lo facevo comunque per poi sentirmi regolarmente in colpa il giorno successivo. E il giorno dopo ci ricascavo ancora» ha raccontato il cantante classe 1995.

Nel video ufficiale non c’è tuttavia traccia di alcolici… forse perché nel filmato l’alcol viene metaforicamente rappresentato da una donna? Probabile, in ogni caso, per vederlo su Youtube cliccate sull’immagine.

Sober traduzione [Strofa 1]

Il modo in cui te ne stai lì con le tue scarpe da superstar

Il modo in cui i tuoi capelli ballano, è chiaro che vuoi tutti gli occhi puntati su di te

Tutti gli occhi puntati addosso

E anche se non otterrò alcuna risposta, io

Non riesco a smettere di tenere gli occhi su di te

I miei stupidi occhi su di te. [Pre-Ritornello]

Mentre balli sui carboni ardenti

Sento i fori dei proiettili

Dico a me stesso che non ho nulla da perdere

Anche se il tuo tocco mi dà le vertigini, io sono come un domino

Tesoro, continuo a ricascare su di te [Ritornello]

Ma se è finita, perché non mi disintossichi dal tuo amore?

Mi hai attirato

Dici che ti manca il modo in cui ti reggo

Sento il tuo respiro sulla spalla

Perché mi impedisci di disintossicarmi? [Strofa 2]

Lasci il tuo sapore agrodolce sotto la mia lingua e

Tu lasci penetrare profondamente il tuo fumo nei miei polmoni

So come ti stai comportando (stai prendendo il sopravvento)

Il mio amore è ubriaco

In qualche modo l’hai ubriacato

E sono in ginocchio

Non c’è rimedio [Pre-Ritornello]

Mentre balli sui carboni ardenti

Sento i fori dei proiettili

Dico a me stesso che non ho nulla da perdere

Anche se il tuo tocco mi dà le vertigini, io sono come un domino

Tesoro, continuo a ricascare su di te [Ritornello]

Ma se è finita, perché non mi disintossichi dal tuo amore?

Mi hai attirato

Dici che ti manca il modo in cui ti reggo

Sento il tuo respiro sulla spalla

Perché mi impedisci di disintossicarmi?

Na na na, na na na

Na na na na

Na na na, na na na

Na na na na [Ritornello]

Ma se è finita, perché non mi disintossichi dal tuo amore?

Mi hai attirato

Dici che ti manca il modo in cui ti reggo

Quindi se è finita, perché non mi disintossichi dal tuo amore?

Mi hai attirato

Dici che ti manca il modo in cui ti reggo

Sento il tuo respiro sulla mia spalla

(Na na na, na na na

Na na na na)

Perché mi impedisci di disintossicarmi?

(Na na na, na na na

Na na na na)

Perché mi impedisci di disintossicarmi?