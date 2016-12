Tokio Hotel: audio, testo e traduzione della nuova canzone What if

Dopo Something New, arriva una seconda nuova canzone dei Tokio Hotel inclusa nel sesto studio album battezzato Dream Machine, il cui rilascio è fissato al 3 marzo 2017.

L’inedito della rock band tedesca è stato pubblicato il 30 dicembre 2016, è decisamente orecchiabile e parla di un’appassionante storia d’amore.

Siete curiosi di ascoltarlo? Potete accedere all’audio nel canale Youtube del gruppo cliccando sull’immagine in basso, mentre a seguire trovate la mia traduzione in italiano e le parole in inglese.

Prima di concludere, volevo comunicarvi che i Tokio Hotel hanno annunciato le date della prossima tournée, che sbarcherà anche nella penisola il 28 e 29 marzo, rispettivamente al Fabrique di Milano e all’Atlantico di Roma. I tagliandi d’ingresso sono reperibili su TicketOne.

What if – Tokio Hotel – Traduzione (Digital Download)

Sono giù per qualcosa

Vieni a prendermi con la tua macchina

Non deludermi senza motivo

Voglio sapere chi sei

E se non provi qualcosa

Voglio un pezzo del tuo cuore

Vieni non facciamo nulla

Dammi un pezzo delle stelle

Siamo strafatti, non andiamo da nessuna parte

Non avremo una seconda occasione in questa galassia

Potresti essere tu potrei essere io

Siamo quindi

Io e te

E se ti amassi fino alla fine?

Non saresti più sola

E se ti amassi fino alla fine?

Non saresti più sola

Sono le 5 del mattino e questo è niente

Torna in macchina

Ce ne andiamo in qualche nuovo posto

Almeno sappiamo chi siamo

Siamo strafatti, non andiamo da nessuna parte

Non avremo una seconda occasione in questa galassia

Potresti essere tu potrei essere io

Siamo quindi

Io e te

E se ti amassi fino alla fine?

Non saresti più sola

E se ti amassi fino alla fine?

Non saresti più sola

E se ti amassi fino alla fine?

Non saresti più sola

E se ti amassi fino alla fine?

Non saresti più sola

Cosa succede se

Cosa succede se

Cosa succede se

Cosa succede se

Cosa succede se

Cosa succede se

Cosa succede se

Cosa succede se

Cosa succede se

Sento che ti mostrerò di nuovo

Sento che ti mostrerò di nuovo

Sento che ti mostrerò di nuovo

Sento che ti mostrerò di nuovo

E se ti amassi fino alla fine?

Non saresti più sola

E se ti amassi fino alla fine?

Non saresti più sola

E se ti amassi fino alla fine?

Non saresti più sola (E se, e se Baby?)

E se ti amassi fino alla fine?

Non saresti più sola (E se, e se Baby?)

Tokio Hotel – What if testo

I am down for something

Come pick me up in your car

Don’t let me down for nothing

I wanna know who you are

And if you don’t feel something

I want a piece of your heart

Come let’s just not do anything

Give me a piece of the stars

We’re high as fuck nowhere to be

No second chance in this galaxy

It could be you it could be me

So let us be

You and I

What if I would love you till the end?

You would never be alone again

What if I would love you till the end?

You would never be alone again

It’s 5 AM that’s nothing

Get you back in the car

We’re getting lost in some new place

At least we know who we are

We’re high as fuck nowhere to be

No second chance in this galaxy

It could be you it could be me

So let us be

You and I

What if I would love you till the end?

You would never be alone again

What if I would love you till the end?

You would never be alone again

What if I would love you till the end?

You would never be alone again

What if I would love you till the end?

You would never be alone again

What if

What if

What if

What if

What if

What if

What if

What if

What if

Feel I will show again

Feel I will show again

Feel I will show again

Feel I will show again

What if I would love you till the end?

You would never be alone again

What if I would love you till the end?

You would never be alone again

What if I would love you till the end?

You would never be alone again (What if, What if Baby?)

What if I would love you till the end?

You would never be alone again (What if, What if Baby?)

















