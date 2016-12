Tokio Hotel: ascolta il nuovo brano Something New (testo e traduzione)

Il 3 marzo 2017 vedrà la luce il sesto album in studio dei Tokio Hotel che si intitola Dream Machine e Something New, è il primo singolo estratto dal progetto, che farà seguito a Kings of Suburbia pubblicato nell’ottobre 2014. Il disco sarà disponibile nella versione digitale (in pre-order su Amazon), nel classico CD, in vinile ed in streaming gratuito su Spotify.

L’album sarà commercializzato anche nella deluxe box, le cui prime 500 copie saranno firmate dal gruppo. Il cofanetto, includerà il CD, un secondo CD con le dieci tracce in versione strumentale, il vinile da 7 pollici del singolo “What If” e la traccia bonus “Dream Machine Tour Trailer”.

Tornando al primo tassello della sesta era discografica della pop-rock/alternative rock band tedesca, definita come “L’ album che abbiamo sempre voluto fare”, è stato pubblicato il 23 dicembre ed è disponibile per l’ascolto su Youtube.

Francamente non so se si tratta del primo singolo ufficiale o di un semplice brano promozionale, anche se io opterei per la seconda ipotesi, visto che la canzone non mi ha entusiasmato più di tanto.

Ma giudicate voi ascoltandola! Per accedere all’audio cliccate sull’immagine sottostante, dopo la quale trovate la mia traduzione in italiano e le parole in inglese.

Something New – Tokio Hotel – Traduzione (Digital Download)

Mezzanotte nella mia città

Tutte queste luci chiamano il mio nome

Il mio mondo non è bello

Ho visto il lato positivo

Ho il meglio di te

Vienimi a prendere, tirami su

Vieni a prendermi, tirami su

Aiutami a rimettermi in piedi

Vienimi a prendere, tirami su

Vieni a prendermi, tirami su

E’ come se riuscissi a vedere

Qualcosa di nuovo

Senti la stessa cosa anche tu?

Sto cercando qualcosa di nuovo

Non so cosa

Ma sto cercando qualcosa

Qualcosa

Qualcosa

Ho provato (o “sentito”) tutto

Tutto quello che c’è da provare (o “sentito”)

Non so dove sono stato

Non so qual’è il mio posto nel mondo

Vienimi a prendere, tirami su

Vieni a prendermi, tirami su

Aiutami a rimettermi in piedi

Vienimi a prendere, tirami su

Vieni a prendermi, tirami su

E’ come se riuscissi a vedere

Qualcosa di nuovo

Senti la stessa cosa anche tu?

Sto cercando qualcosa di nuovo

Non so cosa

Ma sto cercando qualcosa

Qualcosa

Qualcosa

Tokio Hotel – Something New testo

Midnight in my city

All these lights they call my name

My world isn’t pretty

I’ve seen the best of it

I got the best of you

Pick me up, pick me up

Pick me up, pick me up

Help me back on my feet

Pick me up, pick me up

Pick me up, pick me up

It feels like I can see

Something new

Do you feel that too?

I’m looking for something new

I don’t know what I’m looking for

But I’m looking for something

For something

For something

I felt everything

I am ever gonna feel

Don’t know where I have been

Don’t know where I belong

Pick me up, pick up

Pick me up, pick me up

Help me back on my feet

Pick me up, pick me up

Pick me up, pick me up

It feels like I can see

Something new

Do you feel that too?

I’m looking for something new

I don’t know what I’m looking for

But I’m looking for something

For something

For something

















