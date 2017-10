TINI e Nacho: guarda il video di Te Quiero Más (testo e traduzione)

La cantante e attrice argentina Tini, duetta con il collega venezuelano Miguel Ignacio Mendoza Donatti, aka Nacho, nel nuovo singolo che si intitola Te Quiero Más.

La nuova canzone è stata rilasciata nelle piattaforme streaming e nei digital store il 13 ottobre 2017, via Hollywood Records.





Cliccate sulla copertina in basso per accedere al semplice audio su Spotify.

Martina Stoessel, da qualche tempo Tini, quella che è stata attrice protagonista della telenovela argentina di successo Violetta, ci propone ora questo bel brano, che di certo non deluderà i numerosissimi supporters.

Immagino che la traccia sarà inclusa nel futuro secondo album in studio, che farà seguito al disco d’esordio Tini, pubblicato a fine aprile del 2016.

Te Quiero Más è accompagnata dal video ufficiale, che potete gustarvi nel canale Youtube della cantante cliccando sull’immagine sottostante.

A seguire la traduzione in italiano e le parole in spagnolo che la compongono.

TINI – Te Quiero Más traduzione (Downvload)

Tu

Sei arrivato improvvisamente, è così che sei tu

Non t’importa della gente e siamo in due

Basta ascoltare la tua voce, tu sei sempre così

E così sono io uh oh uh oh

E anche se è presto per parlare di amore

Scusa ma non ho potuto nascondere

Quello che è così facile da capire, sono stata sempre così

Uh oh

Mi hai dato un bacio y ay ay ay

E ti confesso che ay ay ay

In un secondo, mi hai ridato il mondo

Ecco perché voglio di più (ti amo di più, ti amo di più)

Con i tuoi occhi ay ay ay

Senza dire una parola ay ay ay

Mi hai fato tacere, perdere e innamorare

Ecco perché voglio di più (ti amo di più, ti amo di più)

[Nacho]

Dammi quel profumo sulla tua pelle

Fammi addolcire le mie labbra

Lentamente mi perdo nei tuoi dolci baci

Seducimi

Prendi le redini dal destriero del desiderio e sarò fedele

Il desiderio di consegnarmi al tuo corpo (o “al tuo essere”) e ti renderò mia moglie

Ti renderò mia moglie

Da quando ti ho vista sento una sensazione fantastica

E’ stata una nuovecanzoni.com strana emozione

Come farfalle che cercano fiori colorati nel mio cuore

E’ stata come una pioggia d’amore

Ogni appuntamento era un’illusione

E nelle tue acque ho perso la ragione

Mi hai dato un bacio y ay ay ay

E ti confesso che ay ay ay

In un solo secondo, mi hai ridato il mondo

Ecco perché voglio di più (ti amo di più, ti amo di più)

Con i tuoi occhi ay ay ay

Senza dire una parola ay ay ay

Mi hai fato tacere, perdere e innamorare

Ecco perché voglio di più (ti amo di più, ti amo di più)

Da quando ti ho vista (vista, vista, vista)

Ti amo di più, ti amo di più

Da quando ti ho vista (vista, vista, vista)

Ti amo di più, ti amo di più

In un solo secondo, mi hai ridato il mondo

Ecco perché voglio di più (ti amo di più, ti amo di più)

Tu

Sei arrivato improvvisamente, è così che sei tu

Non t’importa della gente e siamo in due

Basta ascoltare la tua voce, tu sei sempre così

Mi hai dato un bacio y ay ay ay

E ti confesso che ay ay ay

In un secondo, mi hai ridato il mondo

Ecco perché voglio di più (ti amo di più, ti amo di più)

Con i tuoi occhi ay ay ay

Senza dire una parola ay ay ay

Mi hai fato tacere, perdere e innamorare

Ecco perché voglio di più (ti amo di più, ti amo di più)

Te Quiero Más – Tini – Testo

Tú

Llegaste de repente así eres tu

No te importo la gente y fuimos dos

Solo escuche tu voz, así siempre eres tú

Uh oh

Y así soy yo uh oh uh oh

Y aunque fue pronto para hablar de amor

Lo siento, pero no pude esconder

Lo que es tan fácil ver, así siempre fui yo

Uh oh

Me diste un beso y ay ay ay

Y te confieso que ay ay ay

Tan solo en un segundo me devolviste el mundo

Por eso quiero más (te quiero más, te quiero más)

Con tu mirada ay ay ay

Sin decir nada ay ay ay

Me dejaste callada perdida enamorada

Por eso quiero más (te quiero más, te quiero más)

[Nacho]

Dame de ese aroma en tu piel

Deja que me endulce los labios

Despacio me pierda en tus besos de miel

Sedúceme

Quítale las riendas al corcel del deseo y seré fiel

Las ganas de entregarme a tu ser y te haré mi mujer

Muchas veces te haré mi mujer

Ay desde que te vi me invade una gran sensación

Fue como una extraña emoción

Como mariposas que buscaban flores de color en mi corazón

Fue como una lluvia de amor

Cada encuentro era una ilusión

Y en tus aguas perdí la razón

Me diste un beso y ay ay ay

Y te confieso que ay ay ay

Tan solo en un segundo me devolviste el mundo

Por eso quiero más (te quiero más, te quiero más)

Con tu mirada ay ay ay

Sin decir nada ay ay ay

Me dejaste callada perdida enamorada

Por eso quiero más (te quiero más, te quiero más)

Ay desde que te vi (vi, vi, vi)

Te quiero más, te quiero más

Ay desde que te vi (vi, vi, vi)

Te quiero más, te quiero más

Tan solo en un segundo me devolviste el mundo

Por eso quiero más (te quiero más, te quiero más)

Tú

Llegaste de repente así eres tu

No te importo la gente y fuimos dos

Solo escuche tu voz, así siempre eres tú

Me diste un beso y ay ay ay

Y te confieso que ay ay ay

Tan solo en un segundo me devolviste el mundo

Por eso quiero más (te quiero más, te quiero más)

Con tu mirada ay ay ay

Sin decir nada ay ay ay

Me dejaste callada perdida enamorada

Por eso quiero más (te quiero más, te quiero más)

















