TINI, Karol G – Princesa: guarda il video della nuova canzone (con testo e traduzione)

La giovane attrice e cantante argentina Martina Stoessel, ora Tini, ha rilasciato il nuovo singolo battezzato Princesa, disponibile da oggi in streaming e download.

Di Carolina Giraldo Navarro, in arte Karol G, avevamo avuto modo di parlarne appena qualche giorno fa segnalando il brano Tu Pum Pum con Shaggy feat. El Capitaan & Sekuence.

Ora cantante reggaeton colombiana ce la ritroviamo in questo bel brano che segna il ritorno della bella cantante classe 1997, a quasi due anni dal debut album solista Tini, che nella penisola debuttò in prima posizione nella classicifa FIMI.

Si tratta di uno di quei przzi che ha tutte tutte le carte in regola per divenire un tormentone, un orecchiabile pezzo estivo nel quale le cantanti dicono di aver trovato l’uomo dei sogni, che ha cambiato in positivo la loro vita.

E’ un gran bel duetto quello tra Martina e Karol, che nel video ufficiale si trovano in discoteca, dove hanno individuato i loro principi azzurri.

Princesa traduzione (Download)

[Introduzione: TINI, Karol G]

Oh, uoh-oh, uoh-oh, uoh-oh

Yay-yeah, yay-yeah

Uoh, oh

Ho aspettato così a lungo

Immaginando noi

Non abbiamo mantenuto quella promessa, quella promessa baby

Se le tue fantasie giocano con la mia pelle (oh)

La mia bocca con il tuo miele

E già, deciditi

Impazzisce se ti bacia

[Ritornello: TINI, Karol G]

E io sarò la tua principessa

Tutta la notte sarò la tua principessa

E nel castello ci ameremo

Se vuoi essere il mio re, negoziamo

E con un bacio ci incoroniamo

Sarò la tua principessa

Tutta la notte sarò la tua principessa

E ovunque ci ameremo

Se ti va, negozieremo

E con un bacio ci incoroneremo

[Strofa 1: TINI]

Con quello sguardo che mi porta nello spazio

Non ti voglio soft né che ci vai piano

Tu continui a cercarmi

Io continuo a perdermi

Non voglio un principe che scriva canzoni

Se avessi il tuo amore, non avrei bisogno della ragione

Tu continua a baciarmi

Io continuo ad amarti

[Ritornello: Karol G, TINI]

E io sarò la tua principessa

Tutta la notte sarò la tua principessa

E ovunque ci ameremo

Se ti va, negozieremo

E con un bacio ci incoroneremo

Sarò la tua principessa

Tutta la notte sarò la tua principessa

E nel castello ci ameremo

vuoi essere il mio re, negoziamo

E con un bacio ci incoroniamo

[Strofa 2: Karol G]

L’ho sognato così tanto

Credevo che l’amore non fosse dalla mia parte

Sei arrivato tu

Hai cambiato tutto

Che bello essere innamorata

Se è un sogno e non mi sono ancora svegliata

Non svegliatemi, perché tutto è più bello con te

So di averlo già sognato

Al tuo fianco mi sono immaginata

Che mi ami, che mi porti via dal passato

Grazie a te oggi tutto è inaspettato

Resta con me, perché tutto è più bello con te

[Ritornello: TINI, Karol G]

E sarò la tua principessa (oh)

Tutta la notte sarò la tua principessa (uoh)

E nel castello ci ameremo (e nel castello ci ameremo)

Vuoi essere il mio re, negoziamo

E con un bacio ci incoroniamo

E sarò la tua principessa (oh)

Tutta la notte sarò la tua principessa (oh)

E ovunque ci ameremo

Se ti va, negozieremo

E con un bacio ci incoroneremo

[Ponte: TINI, Karol G]

Ho aspettato così a lungo (immaginando)

Immaginando noi (Immaginando noi)

Non abbiamo mantenuto quella promessa





[Ritornello: TINI, Karol G, entrambi]

E sarò la tua principessa

Tutta la notte sarò la tua principessa (ohh)

E nel castello ci ameremo (si)

Vuoi essere il mio re, negoziamo (ohh)

E con un bacio ci incoroniamo (ohh)

E sarò la tua principessa (principessa)

Tutta la notte sarò la tua principessa (oh-uoh)

E ovunque ci ameremo (nel castello, baby)

Se ti va, negozieremo (vuoi essere il mio re?)

E con un bacio ci incoroneremo (con un bacio, baby)

[Conclusione: TINI, Karol G]

Oh-uoh-uoh-uoh

Yea-yea-yeah (ohh)

E sarò la tua principessa

E sarò, sarò la tua principessa

Sarò la tua principessa

E ci ameremo (uh-ohh)

E incoroneremo (uhh)