Tinashe: guarda il video di “Company” (testo e traduzione)

Company è il primo singolo estratto dal secondo studio album di Tinashe, Nightride, pubblicato il 4 novembre 2016.

Questa canzone è stata scritta e prodotta da Terius Youngdell Nash, in arte The-Dream, mentre per quel che concerne il significato, nel brano la cantautrice americana classe 1993, parla di sesso senza impegni.





E’ molto sinteticamente questo il concept del singolo, accompagnato dal video ufficiale disponibile su Youtube dal 6 gennaio 2017.

Il filmato è stato diretto da Jack Begert ed è interamente incentrato su balletti sexy e coreografie curate da JoJo Gomez.

Il filmato è stato diretto da Jack Begert ed è interamente incentrato su balletti sexy e coreografie curate da JoJo Gomez.

Company – Tinashe – Traduzione (Digital Download)

[Gancio]

Non ho bisogno dell’amore

Quindi non faccio questa cosa, vedi

Non sono fatta per essere fidanzata

Non sono quella persona che dovrei essere

E voglio solo un po’ di compagnia, compagnia

Mi serve solo un po’ di compagnia

Ho solo bisogno di un po’ di compagnia

Mi serve solo un po’ di compagnia

[Verso 1]

Compagno, grido al mio compagno

Ti faccio capire quello che voglio

Con questo ragazzo so quello che voglio

Lo chiamo

Quando inizio a sentirmi sola

A volte lo voglio a volte no

[Pre-Gancio]

Non voglio problemi con nessuno

E so come arrivarci (o “come ottenerlo”), non seguirmi

Mi serve solo un momento, sco*are e svignarmela

Puoi dire di aver tutto

Ma niente legami

[Gancio]

Non ho bisogno dell’amore

Quindi non faccio questa cosa, vedi

Non sono fatta per essere fidanzata

Non sono quella persona che dovrei essere

E voglio solo un po’ di compagnia, compagnia

Mi serve solo un po’ di compagnia

Ho solo bisogno di un po’ di compagnia

Mi serve solo un po’ di compagnia

[Verso 2]

Compagni

Ma manteniamolo segreto

Non sono mai stata il tipo di persona che lo sbandiera ai quattro venti

E tu non può mai essere il tipo di ragazzo che lo sbandiera ai quattro venti

E comportarti come se fosse un primo incontro

E poi prendiamo quota

[Pre-Gancio]

Non voglio problemi con nessuno

E so come arrivarci, non seguirmi

Mi serve solo un momento, sco*are e svignarmela

Puoi dire di aver tutto

Ma niente legami

[Ponte]

Avere tutto

Puoi dire di aver

Puoi dire di aver tutto

Puoi dire di aver

Puoi dire di aver tutto

Puoi dire di aver

aww bae

Sei solo qualcosa di extra

Solo una piccola dolce avventura, baby

Non devi comprare nulla

Voglio solo sesso, dammelo

[Gancio]

Non ho bisogno dell’amore

Quindi non faccio questa cosa, vedi

Non sono fatta per essere fidanzata

Non sono quella persona che dovrei essere

E voglio solo un po’ di compagnia, compagnia

Mi serve solo un po’ di compagnia

Ho solo bisogno di un po’ di compagnia

Mi serve solo un po’ di compagnia

[Conclusione]

Da, da, da, ho solo bisogno

Ho solo bisogno di un po’ di compagnia, compagnia

Mi serve solo un po’ di compagnia

Tinashe – Company testo

[Hook]

I don’t need the lovin’

So don’t make this something, see

I’m nothing like a girlfriend

I’m not like someone I’m supposed to be

And I just want some company, company

I just need some company

I just need some company

I just need some company

[Verse 1]

‘Panion, shout-out to my road dawg

I’m straight up

With this one boy I know of

I call ‘it

When I start feeling alone

I want it and sometimes see I don’t

[Pre-Hook]

I don’t need no problems with nobody

And I know how to get there (or “that”), don’t follow me

I just need a moment, fuck and leave

You can say you had it all

No strings

[Hook]

I don’t need the lovin’

So don’t make this something, see

I’m nothing like a girlfriend

I’m not like someone I’m supposed to be

And I just want some company, company

I just need some company

I just need some company

I just need some company

[Verse 2]

Companions

But we keep it even lower

I never, ever been the type to just show up

And you can’t ever be the type of guy to just show up

And treat this like a meet and greet

And then we go up

[Pre-Hook]

I don’t need no problems wit nobody

And I know how to get there, don’t follow me

I just need a moment, fuck and leave

You can say you had it all

No strings

[Bridge]

Had it all

You can say you had it

You can say you had it all

You can say you had it

You can say you had it all

You can say you had it

Aww bae

You’re just my little side thing

Just a little sweet fling, baby

You don’t have to buy things

I just want the high, supply me

[Hook]

I don’t need the lovin’

So don’t make this something, see

I’m nothing like a girlfriend

I’m not like someone I’m supposed to be

And I just want some company, company

I just need some company

I just need some company

I just need some company

[Outro]

Da, da, da, I just need

I just need some company, company

I just need some company

















