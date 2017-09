Thomas Bocchimpani: in uscita a ottobre l’album omonimo Thomas: tracklist ufficiale e versione autografata

Il 13 ottobre 2017 vedrà la luce il primo vero album di Thomas Bocchimpani battezzato Thomas, atteso disco che arriverà a qualche mese di distanza dall’EP Oggi Più Che Mai.

Al suo interno undici tracce, tra le quali spicca il primo singolo estratto È un attimo, disponibile dal 21 settembre ed in rotazione radiofonica dal giorno successivo. In scaletta è anche presente “Something Wrong”, la versione in inglese del citato pezzo, scritto appositamente per il giovane cantante ex Amici, da un team di autori internazionali coinvolti per questo progetto.

Riguardo il titolo scelto, il cantante ha affermato:

“Ho voluto dare all’album il mio nome, perché tutti i brani che lo compongono parlano di me, del mio mondo, dei miei sogni, di tutti i miei colori”.

Prima di passare alla tracklist ufficiale, volevo comunicarvi che il prossimo 11 e 12 novembre, Bocchimpani sarà in concerto rispettivamente all’Atlantico di Roma e al Fabrique di Milano. I tagliandi d’ingresso sono reperibili su TicketOne.

Tracklist Thomas – Thomas Bocchimpani album (Audio CD – CD edizione autografata – Download su iTunes)

È un attimo 3:25 [Video Ufficiale] Il sole alla finestra 3:09 Colori e sogni 3:11 Oasi 3:14 Sheela 2:59 Forti e deboli 3:18 Ti amo / Tu ama me 3:04 La tua metà 3:02 Un altro bacio 3:09 Non ridere di me 3:24 Something Wrong 3:25













