Thomas Bocchimpani (Amici 2016/2017): il primo mini-album “Oggi Più che Mai” sta per uscire: tracklist

Oggi Più che Mai è il titolo del primo EP del giovane e talentuoso Thomas Bocchimpani, ormai ex allievo di Amici 2016/2017.

Come per gli album di Federica e Riccardo, anche il mini-disco del vicentino Thomas vedrà la luce il 19 maggio 2017 via Warner Music Italy.





Classe 2000, Bocchimpani è indubbiamente stato quello che ha dimostrato maggior crescita nel corso talent show, in particolar modo nel serale di Amici 16.

Nel debut album sono inclusi 5 nuovi brani e le cover di Hai delle isole negli occhi (Tiziano Ferro) e Fast Car (Tracy Chapman). Scusa e Normalità, sono le due canzoni che i supporters di Thomas ormai conoscono. Normalità è anche il primo singolo estratto ed è in rotazione radiofonica nazionale dallo scorso 10 maggio. La track è stata prodotta da Stash dei The Kolors e Alex Trecarichi, che hanno prodotto anche altri tre pezzi in scaletta.

Bocchimpani, il cui indiscusso leader è la leggenda del pop Michael Jackson, è anche autore dei brani, firmati con la collaborazione di Anthony e Vittorio Conte.

Thomas ha al momento realizzato due sogni: quello di entrare nella scuola più ambita della penisola, partecipando anche alla fase conclusiva del Serale, ed ora di vedere negli scaffali dei negozi il suo primo disco, con tanto di bel faccino in evidenza sulla cover, dopo la quale potete leggere i titoli delle sette canzoni in scaletta.

Tracklist Oggi Più che Mai – Thomas Bocchimpani mini-album (CD Audio Edizione Autografata – Download)

Scusa 3:18 [Lyric Video] Normalità 2:45 [Live Video] (prodotta da Stash e Alex Trecarichi) Why 3:41 (prodotta da Stash e Alex Trecarichi) Oggi più che mai 3:37 (prodotta da Stash e Alex Trecarichi) Persone come te 3:33 (prodotta da Stash e Alex Trecarichi) Fast Car 1:56 Hai delle isole negli occhi 3:37 [Live Video]













