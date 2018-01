Ascolta This Is Me per la colonna sonora di The Greatest Showman disponibile nella versione di Kesha e di Keala Settle (testo e traduzione)

This Is Me è il singolo portante della colonna sonora di The Greatest Showman, uscita lo scorso 8 dicembre. Diretto da Michael Gracey e scritto da Jenny Bricks e Bill Condon, il film viene invece trasmesso nelle nostre sale cinematografiche dal 25 dicembre 2017.

Nella bellissima ed ascoltatissima soundtrack (primo posto su iTunes Italia e in altri 60 paesi del mondo), è presente la versione di Keala Settle & The Greatest Showman Ensemble, disponibile da fine ottobre.





Il successivo 22 dicembre, è invece stata rilasciata la versione interpretata dalla popstar Kesha, tuttavia non inclusa nell’album relativo alla colonna sonora, che è possibile ascoltare su Spotify.

Il brano è stato firmato da Benj Pasek & Justin Paul, gli stessi autori di City of Stars (La la land soundtrack) brano che lo scorso anno si aggiudicò il Premio Oscar. Con la traccia in oggetto, la coppia ha inoltre vinto il Golden Globe come Miglior Canzone Originale. La produzione è invece opera di Greg Wells, Adam Gubman, Benj Pasek & Justin Paul, mentre nella versione di Kesha di Stuart Crichton.

Dall’8 gennaio 2018, la nuova canzone viene trasmessa dalle emittenti radiofoniche nazionali, mi sembra di aver capito nella sola versione di Kesha, che è possibile ascoltare su Youtube cliccando sulla cover in basso. Qui l’audio della versione di Keala Settle e The Greatest Showman Ensemble.

A seguire la traduzione in italiano e il testo, che è identico in entrambe le versioni.

This Is Me traduzione (Download: versione di Keala Settle – di Kesha)

[Strofa 1]

Non sono un’estranea per l’oscurità

Nasconditi, dicono

Perché non vogliamo le tue parti frantumate

Ho imparato a vergognarmi di tutte le mie ferite

Scappa, dicono

Nessuno ti amerà per quello che sei

[Pre-Ritornello]

Ma non permetterò loro di ridurmi in polvere

So che c’è un posto per noi

Perché siamo magnifici

[Ritornello]

Quando le parole più taglienti cercheranno di abbattermi

Scatenerò un diluvio, che li farà affogare

Sono coraggiosa, sono ammaccata

Sono chi sono destinata a essere, questa sono io

Attenzione perché sto arrivando

E sto marciando al ritmo che suono

Non temo di essere vista

Non porgo alcuna scusa , questa sono io

[Post-Ritornello]

Oh oh oh oh

Oh oh oh oh

Oh oh oh oh

Oh oh oh oh

Oh-oh-oh, oh-oh-oh, oh-oh-oh, oh, oh

[Strofa 2]

Un altro ciclo di proiettili colpisce la mia pelle

Beh, spara pure perché oggi, non lascerò che la vergogna penetri

Stiamo passando attraverso le barricate

E cercando di prendere il sole (noi siamo guerrieri)

Sì, è questo che siamo diventati.

Link sponsorizzati









[Pre-Ritornello]

Non lascerò che mi riducano in polvere

So che c’è un posto per noi

Perché siamo magnifici

[Ritornello]

Quando le parole più taglienti cercheranno di abbattermi

Scatenerò un diluvio, che li farà affogare

Sono coraggiosa, sono ammaccata

Sono chi sono destinata a essere, questa sono io

Attenzione perché sto arrivando

E sto marciando al ritmo che suono

Non temo di essere vista

Non porgo alcuna scusa , questa sono io

[Post-Ritornello]

Oh oh oh oh

Oh oh oh oh

Oh oh oh oh

Oh oh oh oh

Oh-oh-oh, oh-oh-oh, oh-oh-oh, oh, oh

Questo sono io

[Ponte]

E so di meritare il tuo amore

Non c’è nulla di cui io non sia degna

Quando le parole più taglienti cerceranno di abbattermi

Scatenerò un diluvio, che li farà affogare

Sono coraggiosa, sono ammaccata

Sono chi sono destinata a essere, questa sono io

[Ritornello]

Attenzione perché sto arrivando (guarda fuori perché sto arrivando)

E sto marciando al ritmo che suono (marciando, marciando, marciando)

Non temo di essere vista

Non porgo alcuna scusa , questa sono io

[Conclusione]

(Oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh)

Scatenerò un diluvio

Li farò annegare

(Oh-oh-oh, oh-oh-oh, oh-oh-oh, oh, oh, questo sono io)

Powered by NuoveCanzoni.com

This is me testo

[Verse 1]

I am not a stranger to the dark

Hide away, they say

‘Cause we don’t want your broken parts

I’ve learned to be ashamed of all my scars

Run away, they say

No one’ll love you as you are

[Pre-Chorus]

But I won’t let them break me down to dust

I know that there’s a place for us

For we are glorious

[Chorus]

When the sharpest words wanna cut me down

I’m gonna send a flood, gonna drown them out

I am brave, I am bruised

I am who I’m meant to be, this is me

Look out ‘cause here I come

And I’m marching on to the beat I drum

I’m not scared to be seen

I make no apologies, this is me

[Post-Chorus]

Oh-oh-oh-oh

Oh-oh-oh-oh

Oh-oh-oh-oh

Oh-oh-oh-oh

Oh-oh-oh, oh-oh-oh, oh-oh-oh, oh, oh

[Verse 2]

Another round of bullets hits my skin

Well, fire away ‘cause today, I won’t let the shame sink in

We are bursting through the barricades

And reaching for the sun (we are warriors)

Yeah, that’s what we’ve become

[Pre-Chorus]

Won’t let them break me down to dust

I know that there’s a place for us

For we are glorious

[Chorus]

When the sharpest words wanna cut me down

Gonna send a flood, gonna drown them out

I am brave, I am bruised

I am who I’m meant to be, this is me

Look out ‘cause here I come

And I’m marching on to the beat I drum

I’m not scared to be seen

I make no apologies, this is me

[Post-Chorus]

Oh-oh-oh-oh

Oh-oh-oh-oh

Oh-oh-oh-oh

Oh-oh-oh-oh

Oh-oh-oh, oh-oh-oh, oh-oh-oh, oh, oh

This is me

[Bridge]

And I know that I deserve your love

There’s nothing I’m not worthy of

When the sharpest words wanna cut me down

I’m gonna send a flood, gonna drown them out

This is brave, this is bruised

This is who I’m meant to be, this is me

[Chorus]

Look out ‘cause here I come (look out ‘cause here I come)

And I’m marching on to the beat I drum (marching on, marching, marching on)

I’m not scared to be seen

I make no apologies, this is me

[Outro]

(Oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh)

I’m gonna send a flood

Gonna drown them out

(Oh-oh-oh, oh-oh-oh, oh-oh-oh, oh, oh, this is me)

















LASCIA UN COMMENTO ALL' ARTICOLO

commenti complessivi