Thirty Seconds to Mars tornano con il nuovo singolo Walk On Water: video e traduzione del testo

I Thirty Seconds to Mars sono finalmente tornati con il nuovo scoppiettante singolo battezzato Walk On Water, pubblicato il 22 agosto 2017 come primo pezzo estratto dal futuro quinto album in studio, sul quale al momento non si hanno notizie.

Dopo il successo dell’ultima fatica discografica “Love, Lust, Faith and Dreams” (2013), la rock band di Los Angeles è tornata alla grande con quest’orecchiabile canzone, firmata dal frontman Jared Leto e prodotta dal trio con la collaborazione di Mike Elizondo.

In Walk On Water (che sta ad intendere l’atto di camminare sull’acqua, che è ovviamente una metafora sulla possibilità di raggiungere qualcosa che sembra impossibile da raggiungere), i 30 Seconds to Mars non deludono e ci dedicano questo brano ricco di ottimismo e speranza, incentrato sulla libertà, sulla sopravvivenza, sul cambiamento e sul combattere per ciò in cui si crede.

E’ sinteticamente questo il significato dell’inedito, che è possibile approfondire leggendo la traduzione in italiano che trovate scorrendo la pagina.

In attesa del video ufficiale che accompagna la canzone, che sono molto curioso di vedere, cliccando sull’immagine sottostante accedete al lyric video.

Walk On Water traduzione – Thirty Seconds to Mars (Download)

[Introduzione]

(Ci credi?) Cammina sull’acqua

[Strofa 1]

Vedi anche per cosa stai lottando?

Desiderio di sangue in una guerra santa

Ascolta, ascolta il grido patriottico:

“I tempi stanno cambiando”

Alla fine, la scelta era chiara

Dai un colpo in faccia alla paura

Pugno in alto sulla linea di fuoco

I tempi stanno cambiando

[Ritornello]

Oh, oh

Credi di poter camminare sull’acqua?

Oh, oh

Credi di poter vincere questa battaglia stasera?

(Credi?)

[Strofa 2]

Guarda il cielo, vedi una stella morente

Piccole bugie, è un uomo in fiamme

Fare l’amore col diavolo fa male

I tempi stanno cambiando

Una linea sottile, tutta la verità

Estrema destra, la vista da sinistra

Hanno infranto tutte quelle promesse fatte

I tempi stanno cambiando

[Ritornello]

Oh, oh

Credi di poter camminare sull’acqua?

Oh, oh

Credi di poter vincere questa battaglia stasera?

Oh, oh

Credi di poter camminare sull’acqua?

Oh, oh

Credi di poter vincere questa battaglia stasera?

[Ponte]

Credi? Cammina sull’acqua

Credi? Cammina sull’acqua

Credi? Cammina sull’acqua

Credi? Cammina sull’acqua

Credi? Cammina sull’acqua

Credi? Cammina sull’acqua

Credi? Cammina sull’acqua

Credi? Cammina sull’acqua

[Ritornello]

Oh, oh

Credi di poter camminare sull’acqua?

Oh, oh

Credi di poter vincere questa battaglia stasera?

(Oh oh credi? Cammina sull’acqua)

Credi di poter Cammina sull’acqua?

(Oh oh credi? Cammina sull’acqua)

Credi di poter vincere questa battaglia stasera?

[Conclusione]

Credi? Cammina sull’acqua

Credi? Cammina sull’acqua

30 Seconds to Mars – Walk On Water testo

[Intro]

(Do you believe?) Walk on water

[Verse 1]

Can you even see what you’re fighting for?

Bloodlust in a holy war

Listen up, hear the patriot shout:

“Times are changing”

In the end, the choice was clear

Take a shot in the face of fear

Fist up in the firing line

Times are changing

[Chorus]

Oh oh

Do you believe that you can walk on water?

Oh oh

Do you believe that you can win this fight tonight?

(Do you believe?)

[Verse 2]

Look at the sky, see a dying star

White lies, it’s a man on fire

Making love with the devil hurts

Times are changing

A thin line, the whole truth

The far right, the left view

Breaking all those promises made

Times are changing

[Chorus]

Oh oh

Do you believe that you can walk on water?

Oh oh

Do you believe that you can win this fight tonight?

Oh oh

Do you believe that you can walk on water?

Oh oh

Do you believe that you can win this fight tonight?

[Bridge]

Do you believe? Walk on water

Do you believe? Walk on water

Do you believe? Walk on water

Do you believe? Walk on water

Do you believe? Walk on water

Do you believe? Walk on water

Do you believe? Walk on water

Do you believe? Walk on water

[Chorus]

Oh oh

Do you believe that you can walk on water?

Oh oh

Do you believe that you can win this fight tonight?

(Oh oh Do you believe? Walk on water)

Do you believe that you can walk on water?

(Oh oh Do you believe? Walk on water)

Do you believe that you can win this fight tonight?

[Outro]

Do you believe? Walk on water

Do you believe? Walk on water

















