Thirty Seconds To Mars – Rescue Me: ascolta il nuovo brano (testo e traduzione)

Il 6 aprile 2018 vedrà la luce il quinto album in studio dei Thirty Seconds To Mars che si intitola America, atteso progetto disponibile in pre-order nel CD, CD Deluxe con 3 Extra Tracks E Poster Interno e download digitale.

Tra le dodici e quindici tracce del progetto, “Walk on Water” e “Dangerous Night”, i due singoli che ne hanno anticipato il rilascio, ai quali va ora aggiunto il brano in oggetto Rescue Me, interessante terza traccia in scaletta, scritta e prodotta da Jared Leto & KillaGraham.

L’inedito è stato pubblicato in data odierna ed è possibile ascoltarlo direttamente nel canale Youtube della rock band americana capitanata da Jared Leto cliccando sulla cover. A seguire i testi.

[Ponte] Vendi te stesso per salvare la tua anima, devi, oh, oh Vendi te stesso per salvare la tua anima, devi, oh, oh Vendi te stesso per salvare la tua anima, devi, oh, oh Vendi te stesso per salvare la tua anima

Testo Rescue Me

[Verse 1]

Whatever you do, don’t ever play my canyon

Too many years being the king of pain

You gotta lose it all if you wanna take control

Sell yourself to save your soul

[Chorus]

Rescue me from the demons in my mind

Rescue me from the lovers in my life

Rescue me from the demons in my mind

Rescue me, rescue me, rescue me

Rescue me

[Verse 2]

Whatever you do, don’t ever lose your faith

The devil’s quick to love, lust and pain

Better to say yes to never know, oh, oh

Sell yourself to save your soul

[Chorus]

Rescue me from the demons in my mind

Rescue me from the lovers in my life

Rescue me from the demons in my mind

Rescue me, rescue me, rescue me

Rescue me

[Bridge]

Sell yourself to save your soul, you gotta, oh, oh

Sell yourself to save your soul, you gotta, oh, oh

Sell yourself to save your soul, you gotta, oh, oh

Sell yourself to save your soul

[Chorus]

Rescue me from the demons in my mind

Rescue me from the lovers in my life

Rescue me from the demons in my mind

Rescue me, rescue me, rescue me

Rescue me, oh, oh

Rescue me, oh, oh

Rescue me, oh, oh

Rescue me, rescue me, rescue me