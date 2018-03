Thegiornalisti – Questa nostra stupida canzone d’amore: video ufficiale con Alessandro Borghi e testo

Questa nostra stupida canzone d’amore è il nuovo singolo dei Thegiornalisti, pubblicato il 21 marzo 2018 per Carosello Records. Il nuovo brano anticipa il rilascio del quinto album del gruppo capitanato da Tommaso Paradiso, che vedrà la luce nell’autunno di quest’anno.

Nel nuovo progetto potrebbero esserci singoli non rientrati nell’ultima fortunata fatica discografica Completamente Sold Out, certificata Oro e stabilmente e consecutivamente per un anno e mezzo nella top 100 degli album più venduti nella penisola. Sto parlando di Senza, Non caderci mai più e soprattutto la super hit Riccione, tormentone dell’estate 2017 certificato ben tre volte Disco di Platino.

Firmata da Paradiso, prodotta da Dario Faini e mixata da Matteo Cantaluppi, la nuova canzone in oggetto, viene trasmessa dalle emittenti radiofoniche nazionali da venerdì 23 marzo.

Ancora una volta Tommaso scrive una ballad rock che rappresenta al meglio le sue doti cantautoriali, che negli ultimi mesi gli hanno consentito di firmare testi per i più importanti protagonisti della scena musicale italiana.

Il significato, ce lo spiega Lorenzo Sito di Carosello Records: «è una potente, travolgente ed emozionante dichiarazione d’amore di un uomo che vive del suo sentimento e delle proprie fragilità. Per Tommaso l’amore è qualcosa di semplice, reale, concreto. È l’attesa, è la cura, è il finale migliore di tutti i film, è una metafora calcistica, è “la nazionale del 2006 ma dentro casa col vestito da sposa”.

Il video ufficiale, un cortometraggio di oltre 5 minuti, è stato diretto dagli YouNuts!, ovvero la veterana coppia composta da Antonio Usbergo e Niccolò Celaia, con la collaborazione di Matteo Galvani.

Ambientato in un elegante bar di frontiera, il protagonista è l’attore Alessandro Borghi, che seduto al bancone, affoga il dolore nell’alcol, nello specifico in un bicchiere di gin servito dal frontman del gruppo, che fa da spettatore alla evidente sofferenza (con tanto di occhi lucidi) che quest’uomo sta avendo.





Molto semplice, triste ma bello, il videoclip che è possibile vedere direttamente nel canale Youtube della band cliccando sull’immagine, dopo la quale trovate le parole che compongono questo nuovo pezzo.

Testo Questa nostra stupida canzone d’amore (Download – Audio)

Se domani tu per caso sparissi

E io non sapessi più con chi parlare

Dopo tre gin, cosa dovrei fare?

Non mi va di ricominciare

Non mi va di sentirmi male

Hai capito chi sei

Sai che ho vinto il mondiale da quando ci sei

Sei la Nazionale

Del 2006

Ma dentro casa col vestito da sposa

Sei il finale migliore di tutti i film

Che possiamo guardare

Prima di andare a dormire.

E chiudendo gli occhi immagino, immagino Fiumicino

Tu che parti per un viaggio ed io che annaffio le piante aspettando il tuo ritorno

Con lo sguardo perso tra le nuvole ed il telefono che suona

Non rispondo, è ancora presto

La Corea del Nord

Non potrà fermare tutto questo.

E se per caso mi dovessi svegliare

Colpito da un proiettile al cuore, inseguito da strane cose

Mi basterebbe abbracciarti

Sotto le coperte

O sul divano a toccarti la mano e a sentirti il respiro

Per ristare bene e tornare a dormire e ritornare a sognare

Uhoh.

È una canzone che si scrive quando si è pienamente felici, nel senso più alto di tutto ciò che la felicità può intendere. Talmente si raggiunge il benessere, cioè LO STARE BENE per davvero, che l’unica cosa che ti frega è la paura di perderlo. Firmato Tommaso Paradiso.

E chiudendo gli occhi immagino, immagino Fiumicino

Tu che parti per un viaggio ed io che annaffio le piante aspettando il tuo ritorno

Con lo sguardo perso tra le nuvole ed il telefono che suona

Non rispondo, è ancora presto

La Corea del Nord

Non potrà fermare…

Neanche questa nostra stupida

Canzone d’amore

Che ti ascolti quando piangi mentre fai la doccia quando sei da sola

E ti senti bella e ti senti pronta per la vita che ti aspetta

Sto tornando, spegni tutto

La Corea del Nord

Non potrà fermare tutto questo.

Ed è bello così

Anche se poi ti fa piangere

Questa nostra stupida

Canzone d’amore

Ed è bello così

Anche se poi ti fa ridere

Questa nostra stupida

Canzone d’amore

Ed è bello così

Anche se poi ti fa piangere

Questa nostra stupida

Canzone d’amore

Ed è bello così

Anche se poi ti fa ridere

Questa nostra stupida

Canzone d’amore

Canzone d’amore

Canzone d’amore