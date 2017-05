Thegiornalisti: ascolta la nuova canzone Non caderci mai più (con testo)

Nuova canzoncina della buonanotte. La suoneremo per la prima volta sia a Roma che a Milano.

Con queste parole i Thegiornalisti hanno presentato sui social il brano inedito Non caderci mai più, che arriva dopo Senza, un altro nuovo pezzo pubblicato lo scorso 7 aprile, anch’esso non incluso nell’album Completamente Sold Out.





Tommaso Paradiso & soci continuano a svelare materiale inedito, che verrà quindi suonato dal vivo nella tournée da tutto esaurito, o quasi. Se il live del Palalottomatica è interamente soldout, per la data di Milano (11 maggio al Mediolanum Forum di Assago) i tagliandi d’ingresso sono ancora disponibili su TicketOne.

Non caderci mai più è una canzone nel pieno stile del gruppo romano, che i sempre più numerosi supporters di certo apprezzeranno.

Se non l’avete ancora fatto, potete ascoltarla direttamente nel canale Youtube del gruppo cliccando sull’immagine in basso, mentre a seguire trovate le parole che compongono questo pezzo.

Link sponsorizzati









Non caderci mai più testo – Thegiornalisti

Non mischiare la tua carne con me perché,

non sai neanche nuotare

Sei troppo pura e delicata per uno come me,

prometti di non cadere

Eh, eh, eh.

Non raccontare agli amici

Che ci siamo visti a casa per un caffè

Tanto non bevo caffè

Non raccontare del vino

Che è troppo pericoloso

Lo sai meglio di me

Che fa fare cose bellissime

Eh, eh.

Non caderci mai più (x8)

Non cadere nelle braccia di un trentenne alcolizzato

Non cadere nella notte se te l’hanno sconsigliato

Non cadere nelle braccia di un trentenne alcolizzato

Non cadere nella notte se te l’hanno sconsigliato

















LASCIA UN COMMENTO ALL'ARTICOLO

commenti complessivi