Thegiornalisti – Felicità pu**ana: guarda il video con Matilda De Angelis + testo

In data 13 giugno 2018, i Thegiornalisti hanno rilasciato via Carosello Records il nuovo bel singolo che si intitola Felicità pu**ana, pezzo che sarà incluso nel futuro progetto discografico che si intitola Love quinto album in studio che vedrà la luce il prossimo 21 settembre, a quasi 2 anni dall’ultima fortunata fatica discografica Completamente Sold Out.

I Thegiornalisti, la più importante rivelazione della musica italiana degli ultimi anni, non deludono mai e questa canzone firmata dal frontman Tommaso Paradiso è la dimostrazione che questa band è una sforna-hit.

Dopo il successo dell’ultimo singolo Questa nostra stupida canzone (in poco più di due mesi certificato disco di platino digitale – stabilmente nella top ten dei brani più trasmessi dalle radio italiane – quasi 25 milioni di views su YouTube del videoclip), il gruppo capitolino torna alla ribalta con questo pezzo prodotto da Dario Faini e mixato da Matteo Cantaluppi, nel quale viene descritto uno stato d’animo di assoluto e spensierato benessere, una sensazione di grande felicità che Tommaso vuole urlare a tutti.

Diretto dagli YouNuts!, il video ufficiale vede protagonista anche l’attrice e cantante bolognese Matilda De Angelis, una delle più promettenti attrici italiane, che dal 21 giugno vedremo al cinema in Una Vita Spericolata, pellicola diretta da Marco Ponti, che abbiamo recentemente segnalato per via del singolo di Samuel “Dove Scappi“, ascoltabile durante i titoli di coda.

Nel filmato, che richiama le atmosfere anni ‘80 del celebre film di Carlo Verdone “Borotocalco”, Matilda e Tommaso raccontano da due differenti punti di vista e in maniera ironica e divertente, l’attesa che precede un appuntamento galante.

Felicità puttana testo (Download)

[Strofa 1]

Il cartello di Cali è un bordello

Meglio il traffico delle vacanze

Quelle code infinite di macchine

Che si vedono al telegiornale

Mi mettono di buon umore

Come gli stabilimenti balneari

E il cielo quando è tutto azzurro

E il cielo quando è tutto azzurro





[Pre-Ritornello 1]

E l’aria che sa di mare

E tutti ci vogliamo nuotare

E tutti ci vogliamo nuotare

E il sole che ci fa bene

Alla pelle, agli occhi, alle ossa

E non ci fa pensare

[Ritornello]

Ti mando un vocale

Di dieci minuti

Soltanto per dirti

Quanto sono felice

Ma quanto è puttana

Questa felicità

Che dura un minuto

Ma che botta ci dà

[Strofa 2]

Ma che bello sudare d’estate

Ai matrimoni, all’ufficio postale

Alla festa del santo patrono

Quando il volante non si può toccare

Mi mette di buon umore

Come il vento sotto la maglietta

E la birra che si scalda in fretta

E la birra che si scalda in fretta

[Pre-Ritornello 2]

E l’aria che sa di sale

E tutti ci vogliamo baciare

E tutti ci vogliamo baciare

E il sole che ci fa bene

Alla pelle, agli occhi, alle ossa

E non ci fa pensare

[Ritornello]

Ti mando un vocale

Di dieci minuti

Soltanto per dirti

Quanto sono felice

Ma quanto è puttana

Questa felicità

Che dura un minuto

Ma che botta ci dà

Ma che botta ci dà

Ma che botta ci dà

Ma che botta

Ma che botta ci dà

[Pre-Ritornello 3]

Destro, sinistro, ritmo, ritmo

Arriva la parte che preferisco

Il viola e l’arancio sopra le teste

Il corpo che si scioglie col bianco

[Conclusione]

Ma quanto è puttana

Questa felicità

Che dura un minuto

Ma che botta ci dà

Ma che botta ci dà

Ma che botta ci dà

Ma che botta

Ma che botta ci dà