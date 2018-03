The Zen Circus – in uscita il nuovo album “Il fuoco in una stanza”: info, tracklist + audio e testo del singolo omonimo

Il 2 marzo 2018, vedrà la luce via Woodworm/La Tempesta, il decimo album in studio degli Zen Circus che si intitola Il fuoco in una stanza, atteso disco che sarà reperibile nella versione fisica (CD e vinile) e in digitale (streaming gratuito e download).

A quasi 2 anni e mezzo di distanza dall’ultima fatica discografica La terza guerra mondiale, Andrea Appino & soci tornano con quest’interessante progetto composto da tredici inediti, tra i quali spiccano i primi due singoli estratti “Catene” e la title track, in rotazione radiofonica nazionale dal 2 marzo, ma che è già possibile ascoltare via web. Sempre da domani, sarà anche possibile visionare il videoclip.









Le restanti undici canzoni, sono invece tutte da scoprire, cosa che i supporters del gruppo avranno modo di fare tra pochissime ore.

Contestualmente all’uscita del nuovo singolo e dell’intero disco, la rock band presenterà il nuovo lavoro nelle librerie. L’instore tour farà tappa a Genova, Torino, Milano, Padova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Pescara, Bari, Pisa, Catania e Palermo. Qui il calendario.





Suoneremo 4/5 pezzi in turboacustico, faremo due chiacchiere per parlare del disco e firmare CD, LP, cambiali, giustificazioni, assegni in bianco, ipoteche, analisi del sangue e TAC.

A seguire i titoli delle canzoni, l’audio e il testo della title track.

Tracklist Il fuoco in una stanza

[Audio CD – Vinile – Download]

1 Catene 3:45

2 La stagione 3:31

3 Il mondo come lo vorrei 3:37

4 Sono umano 3:45

5 Il fuoco in una stanza 3:51 [Audio]

6 Low cost 3:20

7 Emily no 3:13

8 Rosso o nero 3:16

9 Quello che funziona 2:56

10 Panico 4:08

11 La teoria delle stringhe 2:47

12 Questa non è una canzone 8:32

13 Caro Luca 3:47

Il fuoco in una stanza testo

C’è tua madre dentro ad ogni boccone

La lingua batte sempre dove il dente duole

Prima lo uccidi masticandole il cuore

Poi da sola in bagno vomiti il dolore

Vorrei essere un letto infinito

Farti star bene senza muovere un dito

Più lo faccio più tu mi sprofondi dentro

E pesi meno di quest’alito di vento

Che soffia sopra il nostro ordine formale

Sopra questo impegnarsi e guadagnare

Abbastanza per comparti quelle scarpe

Che ti fan sentire alta e più importante

Cerchiamo qualcun altro da invidiare

Un ristorante in cui poterci lamentare

Per tre anni abbiamo chiuso il mondo fuori

Stiamo diventando i nostri genitori

Che cosa dicono di noi

Le voci nei tuoi corridoi

Un altro sabato e che fai

Ancora morirai

Non basta una città intera

per sentirti meno sola

Libero cos’è per chi libero non é

Una stanza brucia già

Urla quanto vuoi

ma nessuno se ne accorgerà

É tornata anche la bomba nucleare

a ricordarci che non é poi così male

Un mondo di fotografie da pubblicare

E messaggi che era meglio cancellare

Facciamo un giro sulla circum-vesuviana

mentre il vulcano sputa questa luna piena

Che ci guarda mentre tu mi dici basta

Ma anche il cielo il fuoco in una stanza

Che cosa dicono di noi

Le voci in questi corridoi

Un altra estate tu che fai

Ancora morirai

Non basta una città intera

per sentirti meno sola

Libero cos’è per chi libero non è

Una stanza brucia già

Urla quanto vuoi

ma nessuno nessuno ti sentirà













