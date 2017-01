The Young Pope – la colonna sonora della serie tv di Paolo Sorrentino: tracklist e audio delle musiche by Lele Marchitelli

The Young Pope è una serie tv drammatica ideata e diretta da Paolo Sorrentino, in onda dal 21 ottobre 2016 sul canale satellitare Sky Atlantic, che tra i protagonisti vede James Cromwell, Diane Keaton, Jude Law, Silvio Orlando e Cécile de France.

La colonna sonora originale delle serie televisiva, la cui prima stagione è composta da 10 episodi, è stata curata dal compositore e musicista romano Lele Marchitelli, ma include anche altre canzoni come Melancolie di Peppino Di Capri, Senza un perché di Nada e Never Be Like You di Harley Edward Streten, aka Flume, disc jockey e produttore discografico australiano.





La soundtrack è disponibile dal 16 dicembre nella versione doppio CD ed in digital downlòoad, ma anche nelle principali piattaforme streaming per l’ascolto gratuito.

Appena dopo la copertina, trovate i titoli delle trentasei tracks ed un paio di link per accedere all’audio.

The Young Pope – Tracklist colonna sonora (Disponibile su Amazon nel formato 2 CD e Download Digitale)

CD 1:

(All Along The) Watchtower – Instrumental – Devlin (Watchtower) By Chris Johnston, Craig Markva, Jamie Evans – Labradford Later – Lele Marchitelli Ave Maria, “Ellens Gesang III”, D839 [Arr. Ion Marin] – Franz Schubert Kissing Desease – Melodium Cardinals – Lele Marchitelli Moan – Trentemoller Remix Radio Edit Dreaming of You – Lele Marchitelli Levo – Recondite Meditation – Kronos Quartet Sister Mary – Lele Marchitelli Fear of God – Lele Marchitelli Deleted Poems – Venetian Snares The Last Sleep of the Virgin – A veneration for string quartet and handbells – Ian Simcock

CD 2:

Senza un perché – Nada Logan’s Loop – Andrew Bird Blues from and airplane – Jefferson Airplane The Knowledge -Lele Marchitelli Going Backwards to Recover That Which Was Left Behind – Christina Vantzou Song – Max Richter Hair – Lele Marchitelli If Only My Heart Were Wide Like the Sea – Bruno Bavota Simma – Post Pines Melancolie – Peppino Di Capri Hallelujah – Jeff Buckley Voiello Soul – Lele Marchitelli Never Be Like You (feat. Kai) – Flume Changes (Faul & Wad Ad vs. Pnau) [Radio Mix] – Faul & Wad Ad vs. Pnau Maddalena Ventura – Lele Marchitelli Music for Strings, Percussion and Celesta III. Adagio – Béla Bartók Era de maggio – Roberto Murolo The Miracle – Lele Marchitelli Halo – Lotte Kestner I Remember – Saint Saviour Dussolier – Lele Marchitelli Male Requiem Dla Pewnej Plki Kleines Requiem für eine Polka, op.66: I. Tranquillo – Henryk Górecki

Streaming audio: nelle principali piattaforme streaming è possibile ascoltare l’intero album relativo alla soundtrack del film. Cliccate sul seguente link per accedere alla pagina dedicata su Deezer, e sull’immagine sottostante per l’audio su Spotify.













